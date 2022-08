Il mese d’agosto è culmine e chiusura dell’estate, anche perché vi è la fatidica data di Ferragosto. Una giornata che cade proprio a metà del mese e che si presta a festeggiamenti. In molti proprio in questo periodo sono in ferie e in vacanza, tanti altri seppure non lo sono organizzeranno scampagnate in compagnia. Puntualmente, già dal termine del mese precedente, ci si comincerà a porsi domande sul da farsi, i preparativi avranno inizio con largo anticipo. Tanto entusiasmo precede questa data, talvolta le aspettative si troveranno confermate, altre volte si scontreranno con la realtà.

Oroscopo di Ferragosto

Non c’è niente di più deludente di una giornata attesa che poi si rivela un disastro, ben diverso quando invece conferma o supera le nostre previsioni. Di questa sensazione ottimistica potranno godere alcuni, infatti l’oroscopo predice un Ferragosto grandioso per 2 segni zodiacali. Nello specifico si tratta di Vergine e Capricorno.

La Vergine ha organizzato tutto fino al più piccolo particolare e ha deciso che dovrà essere tutto perfetto. In effetti, potrebbe essere un’ottima occasione per godere delle amicizie storiche e trascorrere una giornata all’insegna dei vecchi tempi. I problemi potranno attendere, la Vergine ha voglia solo di rifarsi per quanto concerne lo svago.

Dall’altra parte il Capricorno, invece, ne approfitterà per fermarsi un attimo e tenere lontani gli affanni quotidiani. Poco importa dove e con chi si trovi, ha bisogno di relax e ha deciso che lo troverà nella giornata di Ferragosto. Nella sua immensa praticità imposterà un Ferragosto lontano dallo stress e all’insegna della tranquillità.

Ferragosto grandioso per 2 segni zodiacali e tensioni per altri 3

Non tutti però avranno la medesima fortuna a Ferragosto, per altri segni zodiacali potrebbe rivelarsi davvero un incubo. I Pesci, che sono tra i segni zodiacali più psicopatici assieme allo Scorpione, vivranno una giornata da dimenticare. Porteranno con sé infatti malinconia e insoddisfazione, troppi pensieri rischieranno di annuvolare la giornata. Quest’atteggiamento potrebbe avere ripercussioni anche sul resto della possibile compagnia presente, e portare a qualche accesa discussione. Sarebbe consigliabile cercare di contenere la propria tristezza per non peggiorare lo stato d’animo proprio e altrui.

A non risparmiarsi in inutili polemiche saranno anche i Gemelli. La loro giornata comincerà col piede storto e non terminerà meglio. Rischiano di essere davvero aspri e pesanti, qualunque cosa dovessero decidere di fare a Ferragosto avranno di che lamentarsi e non sarà abbastanza. Probabilmente il problema potrebbe essere più interiore di quanto pensino, meglio quindi sforzarsi di trovare qualcosa di positivo a cui appigliarsi per salvare la giornata.

A passarsela male sarà anche l’Acquario, troppo assorbito dai suoi impegni che non tralascerà nemmeno il giorno di Ferragosto. Vorrebbe fermarsi ma proprio non può, o non riesce, motivo per cui gli toccherà vivere un giorno frustrante e stancante. Qualora proprio non possa evitare che vada così, potrebbe però almeno ricavarsi qualche ora da dedicare alle proprie distrazioni.

Lettura consigliata

La Luna abbraccerà Scorpione, Capricorno e anche questo segno