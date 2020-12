Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un segno inconfondibile di stile, nonostante il trascorrere del tempo. Firmare i documenti cartacei, estraendo una penna stilografica, o una biro tradizionale, non potrà mai subire il confronto di una firma digitale.

Anche solo la gestualità, il suono dell’apertura e quello della scrittura non hanno paragoni. Secondo una ricerca pubblicata sulla rinomata rivista “Forbes” le donne subiscono ancora il fascino dell’uomo elegante, dotato di orologio e penna stilografica di classe. E, per chi non lo sapesse, seppur di nicchia, esiste anche per le penne un business incredibile. Fermi tutti perché se possediamo o ci hanno regalato una di queste penne potremmo essere milionari e volare ai Caraibi finita la pandemia.

Una sola al mondo

Se possediamo o abbiamo acquistato nel 2010 all’asta questa penna unica al mondo, allora probabilmente stiamo leggendo questo articolo in riva all’oceano. Parliamo della Tibaldi Fulgor Nocturnus, battuta esattamente 10 anni fa alla modica cifra di 7,5 milioni di euro. Ha la caratteristica di contenere gli aspetti tecnici della sezione aurea del grande Leonardo da Vinci. Proprio il caso di dire: fermi tutti perché se possediamo o ci hanno regalato una di queste penne potremmo essere milionari.

L’Aurora Diamante

Scendiamo nella classifica delle penne più costose al mondo e ci attestiamo al valore di 1,5 milioni di dollari per l’Aurora Diamante. Prodotta in Italia, vanta un pennino d’oro a 24 carati e 2.000 diamanti incastonati al suo interno. Particolare molto interessante è che ne viene prodotta una all’anno, cosa che attira l’attenzione di tutti i maggiori collezionisti del mondo.

La Montblanc Van Cleef e Arpels

Una penna rara, ma non introvabile, la Montblanc Limited Edition Mystery Masterpiece che ha visto la collaborazione tra la prestigiosa casa di penne e la maison di moda e profumi. 750.000 euro il valore battuto all’ultima asta per questo gioiello, nato per celebrare il primo secolo di vita della Montblanc.

La biro tra le stilo

Anche una penna biro tra le stilografiche più preziose del mondo, la Montegrappa Ancient Mexican Civilization, prodotta in soli 20 esemplari. Valore 130.000 euro, con disegni e rifiniture che richiamano all’antica popolazione Maya e che fanno di questo gioiello una delle penne più ricercate dai collezionisti. Invitiamo gli appassionati di collezionismo alla lettura dell’approfondimento sugli orologi di intramontabile valore.

