Fermata ai box o inversione di tendenza? L’ultima seduta della settimana ci dirà la verità sulla Borsa

Ieri la Borsa di Milano ha subito un inaspettato stop. L’indice ha frenato ma non è franato, come abbiamo scritto ieri in questo articolo. Adesso occorre capire se quella di ieri è stata una fermata ai box, o inversione di tendenza. E’ stato uno stop a cui seguirà una ripartenza, oppure è stato un segnale che prelude a una nuova inversione del trend?

Fermata ai box o inversione di tendenza?

Molti segnali lasciano pensare che potrebbe essere stato soltanto un incidente di percorso. Ieri abbiamo scritto che buona parte della responsabilità del calo è stata dei day trader, che hanno venduto per monetizzare i guadagni delle sedute precedenti.

Anche l’evoluzione dei prezzi durante la giornata lascia pensare che oggi potrebbe esserci, se non una reazione, comunque una seduta interlocutoria. Non a caso ieri i prezzi quando hanno raggiunto la soglia dei 19.350 punti sono rimbalzati, riconoscendo bene l’importante livello di supporto. Questo lascia ben sperare per la seduta di oggi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’ultima seduta della settimana ci dirà la verità sulla Borsa

Su questo livello di prezzo, 19.350 punti, si capirà se ieri, per l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), il calo è stato un incidente di percorso. Oppure se è stata la conferma di una nuova fase ribassista di breve periodo. Oggi se i prezzi chiuderanno sopra questo livello, si potranno avere buone speranze per la prossima settimana. Ma se i prezzi dovessero scendere sotto 19.350 punti, arriverebbero molto velocemente in area 19.100 punti. Se si verificasse questa ipotesi, di fatto si cancellerebbero le speranze accese nelle prime tre sedute della settimana.

Bancari e titoli dell’energia osservati speciali

Potrebbe aiutare la Borsa un possibile rimbalzo dei bancari, di Unicredit, ma anche di Intesa e Banco BPM. Come dei titoli dell’energia: Enel, Eni e Saipem. Tutte azioni che nelle prime tre sedute della settimana sono andate molto bene e che ieri hanno subito le vendite speculative.

Anche se non bisogna scordare che questa è l’ultima seduta della settimana e in genere i venerdì non sono le giornate più indicate per i forti rialzi.