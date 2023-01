Ferma il gatto che scappa in strada con questo trucchetto senza recinzioni per tenerlo in giardino!

Il tuo micio è in fuga perenne? Se va e viene da casa e sei preoccupata per la sua salute, non temere. Con un trucchetto economico fai da te potrai proteggerlo dai pericoli della strada. Ecco di cosa si tratta e quello di cui hai bisogno.

I gatti sono animali intelligenti, ma anche molto indipendenti. Non è difficile vederli scorrazzare fuori casa e perderli di vista mentre si avventurano chissà dove. Quando il tuo felino si allontana è normale che tu ti senta preoccupata. Anche perché i rischi che si faccia male sono elevati. Se vuoi che resti vicino a te non dovrai fare altro che mettere in pratica uno stratagemma efficace preso dal web.

Ferma il gatto che scappa in strada con questo trucchetto a costo zero

A volte le soluzioni meno costose sono le migliori, o lo sono almeno quanto i rimedi più commerciali. Se non vuoi spendere soldi nell’installazione di apposite recinzioni, puoi provare a risolvere la faccenda da sola. Per mettere in atto il tuo piano antifuga ti serviranno semplicemente delle bottiglie d’acqua. Procuratene il più possibile, in modo che delimitino il muro del giardino per intero. Ora legale tutte insieme con un filo, senza stringere troppo, e appendile alla parete in senso orizzontale.

Cercando di arrampicarsi fino in cima, il micio dovrebbe scivolare sulle bottiglie che girano su loro stesse. E il suo tentativo di evasione non potrà che fallire. Ferma il gatto che scappa in strada con questo trucchetto e non dovrai temere più per la sua incolumità.

Cosa fare se non torna?

Forse hai saputo di questo stratagemma un po’ tardi e hai già perduto il tuo amico a quattro zampe. Di solito dovrebbe tornare da solo, ma se ti sembra che sia via da troppo tempo dovresti andare a cercarlo. Devi sapere che un gatto si allontana per diverse ragioni. Alla base potrebbe nascondersi l’istinto di caccia, oppure la ricerca di una compagna. In ogni caso, il motivo principale per cui non rincasa sarebbe la perdita d’orientamento.

Per capire dove possa nascondersi dovresti controllare innanzitutto vicino a casa. Di solito i mici domestici non si allontanano poi tanto dalla propria dimora e cercano rifugi lì attorno. Dai un’occhiata in ogni punto e non trascurare alberi, tetti e condotti di ventilazione. Ma soprattutto ricordati che i gatti sono animali crepuscolari. Ciò significa che, per avere più possibilità di intercettarli, dovresti muoverti la sera.

Porta con te il suo gioco preferito e tienilo in vista, cosicché possa farlo uscire allo scoperto. In alternativa, puoi usare un oggetto che abbia il suo odore. Riproduci anche un suono che sia a lui familiare, come un miagolio o lo schiocco delle labbra. Se la prima ricerca va male, una volta rientrata a casa posiziona una ciotola con del cibo fuori dalla porta. Non dimenticarti di segnalare la scomparsa al Servizio Veterinario locale e controllare in gattili e pronti soccorsi per animali.