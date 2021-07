Esistono ricette da tirar fuori quando le idee su cosa cucinare non sono particolarmente chiare oppure quando in frigo scarseggiano carne o pesce. Fra queste indubbiamente figura il crumble salato a base di verdure spadellate e polvere croccante di pasta frolla aromatizzata al pecorino.

Questa sola ricetta è un vero “salva pranzo” o “salva cena” e rappresenta anche un modo per utilizzare tutti gli avanzi di verdure da tempo in frigorifero. La Redazione di Cucina vuole svelare tutti i fenomenali segreti per un velocissimo crumble salato da gustare freddo o caldo anche il giorno dopo. Una volta conosciuti tutti questi consigli, sarà impossibile sfuggire all’enorme bontà di questa preparazione.

Come prepararlo e cosa non sbagliare

Il primo consiglio riguarda la scelta delle verdure da utilizzare. Il nostro suggerimento è di prediligere verdure di stagione e di spadellarle prima della cottura in forno, in modo da eliminare quanti più liquidi possibili. La particolarità del crumble è la farina di biscotto croccante e sarebbe un peccato ammorbidirla con i liquidi rilasciati in cottura.

Suggeriamo di saltare le verdure in padella e di salarle già in questa fase. Il sale è un’arma vincente quando si tratta di eliminare i liquidi contenuti nella verdura.

Per la farina croccante tipica del crumble suggeriamo di puntare su una frolla a cui aggiungere del pecorino. Questo darà un tono di sapore deciso ed esalterà il gusto salato di questa pietanza.

Un po’ di maggiorana è indispensabile già durante la precottura delle verdure sul fuoco. Questa pianta aromatica impreziosisce il gusto di ogni verdura ed è estremamente versatile nel sapore.

I più fenomenali segreti per un velocissimo crumble salato da gustare freddo o caldo anche il giorno dopo

Suggeriamo di lavorare la frolla a mano per avere una briciola più fragrante e super croccante. L’impastatrice scalderebbe troppo il burro, provocando la formazione di grossi accumuli di farina e burro che poco hanno a che fare con questa preparazione.

Un altro trucco è quello di valutare l’aggiunta di un ingrediente bonus come un salume affettato, un sott’aceto o un particolare formaggio o latticino.

Per velocizzare la cottura, suggeriamo di preparare il crumble salato in comode monoporzioni, che saranno pure molto più gradevoli all’aspetto.

Per sbriciolare bene la farina del crumble, suggeriamo di passare l’impasto di frolla e pecorino tra le mani. Bisogna compiere il gesto dello sfregamento dei palmi tipico del lavaggio delle mani. Consigliamo pure di usare meno burro rispetto alla versione dolce del crumble.

Suggeriamo, poi, di lasciare il tutto in frigo per 15 minuti prima della cottura in forno.