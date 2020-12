Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Abbiamo già visto la ricetta dei cavatelli, pasta che proviene dalla Basilicata e fatta di sola acqua e farina. La sua consistenza porosa la rende ideale per quei sughi belli corposi che penetrano nella pasta e la avvolgono con tutto il loro condimento. I fenomenali cavatelli alle verdure dal sapore incredibile sono proprio così.

Il sugo di verdure è un’ottima alternativa vegetariana al classico ragù e metterà d’accordo tutti gli ospiti.

Per preparare questi fenomenali cavatelli alle verdure ci vuole davvero pochissimo e si farà un’ottima figura con gli ospiti.

Vediamo assieme come prepararli.

Ingredienti

380 gr di cavatelli;

100 gr di fagiolini piccoli;

2 zucchine;

1 peperone;

1 tazza di salsa di pomodoro;

parmigiano;

1 ciuffo di basilico;

1 porro;

olio d’oliva;

sale

Fenomenali cavatelli alle verdure dal sapore incredibile

Prendere tutte le verdure e pulirle bene. Togliere le estremità dai fagiolini, togliere le estremità dalle zucchine e togliere il picciolo e i filamenti bianchi con i semi dai peperoni.

Una volta pulite tutte le verdure, scottare in abbondante acqua salata i fagiolini e tagliare a listarelle il peperone e le zucchine.

In una padella antiaderente, versarvi l’olio e il porro tritato per bene. Aggiungere quindi i peperoni, i fagiolini e, dopo cinque minuti di cottura, le zucchine e la salsa di pomodoro già pronta.

Salare il tutto e portare quasi a bollore, stando attenti che le verdure rimangano belle croccanti.

A questo punto portare a ebollizione una pentola d’acqua salata e versarvi i cavatelli. Farli cuocere al dente e scolarli non appena saranno pronti.

Riprendere la padella col sugo e versarvi i cavatelli cotti, per far mantecare bene la pasta. Far saltare il tutto per qualche minuto, giusto il tempo di permettere al sugo di avvolgere tutta la pasta.

Aggiungere quindi il basilico grattugiato e il parmigiano. I fenomenali cavatelli alle verdure dal sapore incredibile sono pronti!