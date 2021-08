Per quanto le conseguenze del clima estivo continuino a farsi sentire in maniera decisa, ci stiamo pian piano avvicinando verso le fasi finali di questa stagione tanto amata. Per molti si tratterà sicuramente di un dispiacere, ma per tanti altri questo fatto rappresenterà anche un sollievo. D’altronde, il forte caldo e i livelli di umidità che arrivano alle stelle non sono piacevoli. Per questo diverse persone vedono con desiderio l’arrivo del fresco e la fine del caldo torrido di questi giorni.

Arrivare preparati

Con l’inizio di settembre, dunque, avremo a che fare, almeno la sera, con temperature più miti e sopportabili. Le quali, con il passare dei giorni, andranno a diminuire sempre di più. Proprio per questo motivo, è una buona idea quella di cominciare a prepararsi per l’arrivo dell’autunno e del fresco. Rafforzando il proprio sistema immunitario attraverso l’assunzione di alimenti specifici che, per merito di alcune componenti che possiedono in struttura, riescono ad apportare dei grandi benefici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fenomenale fonte di vitamine questo frutto delizioso che rafforza le difese immunitarie in vista dell’autunno

Abbiamo detto tante volte come scegliere una dieta alimentare sana ed equilibrata possa fare la differenza in relazione alla salute fisica e mentale di ognuno di noi. Difatti, tra i mille vantaggi che possiamo ottenere mangiando bene e consumando cibi sani, vi sono anche quelli legati alle risposte immunitarie.

Non a caso, qualche tempo fa, abbiamo avuto modo di presentare l’alimento con cui riusciremo a rafforzare il nostro sistema immunitario ogni giorno di più. Oggi, per continuare ad informare i nostri Lettori sull’argomento, ne andremo a svelare un altro. Vediamo di quale si tratta. Infatti, è una fenomenale fonte di vitamine questo frutto delizioso che rafforza le difese immunitarie in vista dell’autunno.

Stiamo parlando del kiwi. Non tutti lo sanno ma questo frutto fresco e rigenerante ha un ruolo importante per il nostro sistema immunitario. Difatti, come prova uno studio, l’assunzione di questo alimento si riflette in un aiuto vantaggioso per il corpo, grazie alla presenza di diverse vitamine e minerali. I quali, assieme ad una potente proprietà antiossidante, apportano benefici in relazione alle difese e alle risposte immunitarie.

Per questo motivo, in vista dell’arrivo di un periodo più freddo e ventoso, consumare più kiwi potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Fermo restando il via libera da parte del medico curante, unico in grado di dare un ultimo consiglio su questioni delicate quale l’alimentazione.