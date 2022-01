La femminilità è soprattutto una consapevolezza e uno stato d’animo. Infatti, sentirsi donna non riguarda un’età ben definita o alcune caratteristiche fisiche ormai stereotipate e vecchie.

Ci sono delle donne molto giovani che presentano insicurezze su quasi tutto e delle donne anche di 60 anni che hanno fiducia in sé stesse. Se l’estetica ha la sua parte di importanza, bisogna ricordarsi che il carisma e la personalità riescono laddove le forme e i movimenti si bloccano.

In altre parole, la sicurezza in sé stessa e il carattere possono rendere una donna affascinante a qualsiasi età. Nel passato, c’è stata una donna che ha osato molto e che ha reso sicuramente le altre donne più libere e felici. Infatti, possiamo essere femminili anche a 50 o 60 anni grazie a questa innovazione di una ragazza brasiliana che ha fatto la storia.

Rose di Primo

Se pensiamo a Ipanema pensiamo a una spiaggia da sogno, ad una canzone della bossa nova brasiliana e a Rio de Janeiro. Chi ha avuto la fortuna di prendere il sole o un cocktail su quella spiaggia, sa bene cosa evoca il ricordo di quei luoghi.

Tuttavia, la spiaggia di Ipanema è stata fondamentale per lo sviluppo e per la liberazione della donna. Dire che Rose di Primo abbia lasciato un segno indelebile su quella sabbia sembra poesia, ma in realtà è il miglior modo per descrivere una realtà.

Infatti, intorno alla metà del XX secolo le donne non potevano ancora esprimersi come meglio desideravano. Sia a parole, sia con gli indumenti le donne erano sempre attente a non turbare l’invadente sguardo maschile. Ebbene, Rose non ci stava a questa imposizione, così forte e in una soleggiata giornata del 1972 decise di indossare un indumento che lasciò tutti a bocca aperta.

Era una domenica pomeriggio e una ragazza di 20 anni si metteva a passeggiare in tanga sulla spiaggia. Dato che non esisteva in commercio, o quantomeno non si trattava di un costume così facile da trovare, Rose di Primo se lo fabbricò da sola e cominciò a passeggiare.

Da lì in poi la fama del gesto rivoluzionario della giovane si diffuse in tutto il Brasile, da Rio a San Paolo, e poi in tutto il Mondo. In molte interviste Rose Di Primo ha incoraggiato le donne a osare e a mettere questo indumento ad ogni età. Perché, ricorda, sentirsi donna non è un lusso della giovinezza.

