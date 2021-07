Avere a cuore la propria salute significa prendersi cura di sé stessi nel migliore dei modi. Al giorno d’oggi è facile cadere in vizi e tentazioni che alla lunga possono alterarla. Uno degli organi più utili al corpo umano è senza alcun dubbio il fegato. Tutelarlo è indispensabile per una serie di ottime ragioni che c’entrano col nostro benessere fisico.

Purtroppo anche il fegato si può danneggiare facilmente, soprattutto per lo stile di vita e l’alimentazione errati. In questo caso rischieremmo di andare incontro a seri problemi, poiché non riuscirebbe a svolgere più le sue funzioni basilari.

Un fegato grasso e non in salute richiede innanzitutto una visita accurata dal medico competente. Per non stare a guardare, però, nel frattempo anche noi possiamo darci una mano, a partire dalla tavola. Infatti, è di nuovo possibile avere un fegato sano e depurato con questo conosciutissimo frutto tropicale dalle molte proprietà.

Tutto quello che può rovinare la salute del fegato

Il fegato grasso è una condizione più comune di quel che si pensa tra la popolazione. Il problema scaturisce appunto dalla presenza di grassi in eccesso in quest’organo. Le cause sono tante ma facilmente intuibili. Si va dall’obesità, forse la principale, ad alcolismo e dieta sbagliata, fino all’utilizzo errato di alcuni farmaci.

Sebbene gli over 50 si dovrebbero preoccupare di più, anche i più giovani possono incorrere in questo disturbo. Di solito i sintomi non si manifestano facilmente, motivo per cui accorgersene non è facile. In questo caso potrebbe risultare utile un’ecografia accurata.

Per porre una pezza al cattivo stato di salute del nostro fegato e cercare di rimetterlo in forma, potremmo far ricorso a un frutto amico della salute. La papaya, al riguardo, sembra la scelta più azzeccata.

Tra i suoi innumerevoli benefici infatti, questo frutto sembra essere anche un efficace rimedio naturale per depurare il fegato. Uno studio, sebbene condotto su animali, ha lasciato intuire come il succo di papaya possa curare o prevenire malattie come la NAFLD (steatosi epatica non alcolica). Questo grazie alla capacità di attenuare lo stress ossidativo e le infiammazioni. Anche i semi sembrerebbero avere lo stesso effetto. Quindi fegato sano e depurato con questo noto frutto tropicale dalle molte proprietà!

