Quando abbiamo avuto il piacere di conoscere questa razza qualche anno fa, ce ne siamo davvero innamorati. Allora non era così comune come adesso e ne avevamo già intravisto quelle qualità caratteriali che avrebbero potuto conquistare il cuore degli italiani. Anche grazie alla sua fisicità non gigantesca e adattabile all’appartamento, questo cane sta davvero spopolando nel nostro Paese. Così come accadde con il Border Collie. Andiamo a vedere perché se siamo alla ricerca di un compagno fedele e affettuoso questo potrebbe essere proprio quello giusto.

Caratteristiche del Pastore Australiano

Non viene dall’Europa ma forse dalla lontana Australia questo splendido esemplare dalla fortissima personalità, dall’incredibile intelligenza e dall’energia perpetua. Il cane perfetto per chi ha bambini e vuole crescerli dinamici e attivi. Ideale per quelle persone che non vogliono rinunciare al movimento e dichiarano guerra alla pigrizia. Adattabile alla vita in appartamento, difficilmente rissoso e con un’intelligenza davvero unica. Per riassumere le sue caratteristiche in poche parole, utilizziamo semplicemente quelle che usò un allevatore per descriverlo. L’Australian Sheperd è:

protettivo;

dolce;

molto intelligente;

attivo;

sociale.

Fedele e affettuoso ma anche intelligente e dinamico ecco il cane di cui gli italiani si stanno innamorando perdutamente

Leggendole, presenta dunque tutte le caratteristiche che cerchiamo nel nostro amico ideale a quattro zampe. Nei suoi usi più recenti, questo meraviglioso esemplare viene utilizzato anche per la compagnia e la guida dei diversamente abili e dei non vedenti. A testimonianza di quanto sia effettivamente un cane speciale e pronto a mettersi al servizio dell’uomo. Consideriamo anche che, trattandosi comunque di un guardiano, è perfetto per la sicurezza della casa e di tutti i suoi abitanti.

In corso una simpatica diatriba per la sua origine

Come capita spesso quando le razze diventano famose, nasce anche la disputa sulla loro origine, un po’ come capita con le torte e i dolci più famosi del Mondo. Scatta una simpatica competizione per accaparrarsi i diritti sulle origini. E, noi italiani ne sappiamo qualcosa con gli spaghetti e il tiramisù. Per questo, pur portando il nome “Australian”, gli americani ne pretenderebbero l’origine. Fedele e affettuoso ma anche intelligente e dinamico questo cagnolino sta conquistando davvero i cuori di tutti. Proprio per questo, dato anche il suo boom di vendite, consigliamo di rivolgerci ad allevamenti certificati. A meno di non conoscere di persona mamma e papà di queste eccezionali bestiole che potrebbero entrare in famiglia, portando una ventata di allegria e affetto.

Approfondimento

Non abbaia e non disturba ma sta sempre con noi questo cagnolino adatto alla famiglia e davvero intelligente