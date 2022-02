Ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che febbraio sia il mese dell’amore. Non solo per San Valentino, ma anche perché gli astri prevedono questo mese come il più romantico del 2022. Un momento di occasioni e possibilità per alcuni segni, che finalmente potrebbero trovare la propria anima gemella.

Certo, non tutti potranno godere di questo colpo di fortuna, ma le stelle sapranno comunque avere effetto anche sul nostro buon umore. Ecco perché alcuni di noi non riusciranno a contenere l’eccitazione, dato che febbraio ci farà la più bella sorpresa in assoluto: l’amore.

Gemelli e Leone con una marcia in più

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, questo mese andrà a segnare un momento di cambiamento. Se la nostra vita amorosa fino ad ora era un po’ fiacca, non dovremmo disdegnare anche nuove opportunità. Perché allora non iscriversi a un’app di dating? Nuove frontiere si apriranno con piacevolissime sorprese pronte ad attenderci. Acune distrazioni esterne raffredderanno i nostri bollenti spiriti a partire dal 18. Rimane, però, fino a San Valentino un periodo propizio agli incontri romantici, che ci permetterà di riscoprire dei nostri lati nascosti.

Anche il Leone, poi, non può far altro che guardare con occhi speranzosi a questo mese di febbraio. Un incontro casuale potrebbe davvero cambiarci la vita, e farci scoprire una persona fantastica e intrigante come pochi. Segni propizi benedicono questo incontro anche grazie alla Luna in Acquario a partire dall’11. Potrebbe essere l’inizio di una grande relazione, che lascerà di sicuro un segno nella nostra vita. Per chi, invece, ha già trovato la sua anima gemella, l’influsso del Sole in Pesci porterà alla luce qualche criticità a partire dal 18 febbraio. Cerchiamo di non reprimerci e di dimostrarci un po’ più sensibili con il nostro partner. Il risultato sarà una connessione emotiva decisamente più forte.

Febbraio farà la più bella sorpresa che ci sia a questi pochi segni fortunatissimi

Un altro segno, che potrà festeggiare per tutto febbraio, è quello della Bilancia. Iniziano per noi 28 giorni in cui potremo scatenarci appieno. Abbandoniamo, allora, tutti i freni inibitori e liberiamo la nostra anima ribelle. L’11 sarà il giorno perfetto per avere un appuntamento grazie agli influssi della Luna nuova: non facciamoci spaventare dall’ignoto e infrangiamo qualche regola per divertirci come non mai.

Unico avvertimento, meglio non mescolare lavoro e relazioni sentimentali. Se siamo infatuati di una nostra collega, aspettiamo prima di inquadrarne meglio la personalità.

