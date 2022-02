L’oroscopo di febbraio è stato chiaro nel ribadire che per il Leone questo sarà un mese di cambiamenti.

Il mese dell’amore, infatti, potrebbe portare alla nascita della coppia formata da Leone e Vergine. Quindi, febbraio di fuoco e fortuna per la Vergine ma anche per il Leone.

Tuttavia bisognerà prestare particolarmente attenzione a Saturno che continua a rilasciare energie negative che potrebbero diventare un ostacolo.

Per questo motivo i single dovranno valutare con molta attenzione le mosse da fare per non commettere errori.

Ma come si conquistano gli uomini e le donne nati sotto questo segno zodiacale? Si tratta di persone molto indipendenti, a tratti aggressive, che amano avere il controllo ed essere circondati da amici.

Un’altra caratteristica che non sfugge quando si tratta di Leoni è la lealtà con cui si approcciano alla vita.

Febbraio di fuoco e fortuna per la Vergine ma anche per questo segno zodiacale molto difficile da conquistare in amore

Si tratta di persone che adorano stare al centro dell’attenzione, questo li porta ad avere una cerchia di amici molto ampia.

Frequentemente gli uomini di questo segno amano fare il primo passo per niente intimoriti dalla situazione.

Molto carismatici ma anche un po’ narcisi ed egocentrici si conquistano con una buona dose di adulazione.

Prima di approcciarsi a questo segno zodiacale, però, bisogna sapere che nella maggior parte dei casi i Leoni amano avere tutto sotto controllo.

Un tratto caratteriale che potrebbe fare storcere il naso a chi ama prendere l’iniziativa in maniera autonoma ed indipendente.

In amore, tuttavia potrebbe anche rivelarsi affettuoso e gentile oltre che molto protettivo. Un segno molto attratto dalle donne decise e coraggiose.

Donna

Le donne Leone sono molto indipendenti ed esuberanti pur nascondendo un lato cinico. A differenza di altri segni zodiacali che sopportano di essere controllati in questo caso la situazione è ben diversa.

Le donne nate sotto al segno del Leone si allontaneranno da tutti quelli che vogliono porre loro limiti o imposizioni.

La solitudine non è un problema e per questo motivo non si accontenteranno del primo che capita. L’uomo ideale è determinato, intelligente, simpatico e autonomo. Le donne del Leone di solito non fanno il primo passo, la timidezza e una certa diffidenza le frena.

Oltre a questo potrebbero anche essere difficili da conquistare perché, come si scriveva, sono molto esigenti in fatto di partner.

Una volta conquistata non bisognerà farsi intimorire dal fatto che tenderà a catalizzare l’attenzione di tutti su di sé.

Le donne Leone, infatti, quando si trovano bene con qualcuno o in gruppo diventano molto estroverse e divertenti. Cosa che, però, non succede nel caso in cui si trovino di fronte a persone che non sopportano o con cui non hanno confidenza.