In un precedente articolo abbiamo visto che esistono una certa quantità di costi dedotti «legalmente» dalle imposte. In questo vedremo come fatti pagare la spesa: ti spiego un modo legale al 100%.

Invita a cena i tuoi clienti/dipendenti

E’ del tutto verosimile pensare che un imprenditore faccia un pranzo/cena con i suoi soci/dipendenti/collaboratori/clienti a casa sua.

Se queste attività vengono svolte, possono essere dedotti interamente i costi sostenuti per tali eventi (nei limiti previsti per le spese di rappresentanza).

Se invece venissero dichiarate senza essere svolte, la pratica costituirebbe chiaramente un reato, addirittura penale.

L’importanza delle «pezze di appoggio»

Se l’imprenditore non avesse provveduto a creare dei «giustificativi» e delle «pezze di appoggio» per dimostrarlo, per il Fisco sarebbe come se non fossero mai state svolte.

Paradossalmente, un imprenditore «disonesto» che non svolge le attività che dichiara, ma che si premura di reperire le giuste pezze di appoggio con le quali può dimostrare di averle svolte, di fronte al Fisco è più regolare di chi l’attività l’ha svolta realmente ma non può dimostrarlo.

Questo ti fa capire l’importanza di reperire le «pezze d’appoggio» adeguate per le varie attività

Fatti pagare la spesa: ti spiego un modo legale al 100%

Molti imprenditori fanno questo genere di eventi realmente, così sono in grado di documentarli con foto, inviti, registrazioni, testimoni ecc. Mentre altre volte si limitano a fare la spesa al supermercato, anche per uso personale, facendosi fare la fattura a nome dell’azienda e pagando quindi con i soldi dell’azienda e detraendo interamente l’IVA.

Le spese di rappresentanza possono arrivare fino all’1,3% del fatturato, su aziende che fatturano fino a 10 milioni di euro, questo vuol dire poter dedurre fino a 130.000 di spese di rappresentanza.

Siamo border line

Ovviamente l’utilizzo di questo sistema è decisamente border line se utilizzato in modo disinibito.

Gli imprenditori furbi hanno l’accortezza di non mettere nella lista della spesa che viene fatturata all’azienda detersivi, deodoranti, suppellettili o accessori vari. In sostanza si evita quei prodotti che non siano inerenti un evento di team building o un evento riconducibile all’azienda.