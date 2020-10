Lo yoga non è solo uno sport. Lo yoga è una pratica incredibilmente potente che dà l’opportunità di sbloccare il proprio corpo, e quindi noi stessi, da cariche energetiche negative o impedimenti emotivi. Esistono svariate tipologie di yoga, ma tutte sono ritenute da chi le prova una grande fonte di benessere. Tra le pratiche, ne troviamo una molto interessante, abbastanza semplice da eseguire, e da cui si traggono benefici fisici immediati e non solo.

Questa pratica si chiama “I Cinque Tibetani”, una serie di cinque posizioni fatte di seguito e ripetute dalle 3 alle 21 ripetizioni.

Fate ogni mattina questi brevi esercizi e avrete dei risultati incredibili.

Ma vediamo da più vicino di cosa si tratta.

I Cinque Tibetani e l’energia che si sprigiona

Il nostro corpo è costellato di chakra. Essi sono centri di pura energia e sono in numero di sette. Questi sette punti si collegano a loro volta a varie parti del corpo ma soprattutto a delle ghiandole speciali, dette endocrine.

Queste ghiandole sono in grado di secernere delle sostanze che sono alla base dell’energia del corpo. La stimolazione di questi punti connessi alle ghiandole endocrine non fa altro che sbloccare questi centri di energia.

Se non credete nell’energia, pensate solo che i Cinque Tibetani sono una serie di ottimi esercizi che richiedono l’impegno attivo del corpo. La pratica regolare (possono essere fatti tutti i giorni e danno i risultati migliori) è una ginnastica di grande effetto per il corpo che si tonificherà e rafforzerà.

Quali sono i benefici dei Cinque Tibetani

La serie dei Cinque Tibetani andrebbe fatta giornalmente e preferibilmente la mattina, appena svegli e a digiuno. In alternativa potete praticarli la sera. I cinque esercizi vanno ripetuti ciascuno dalle 3 alle 21 volte, per 4 o 5 giorni alla settimana. L’energia di cui parliamo deriva non solo dalla pratica fisica in sé, ma soprattutto dal respiro e dalla concentrazione che si applicano durante l’esercizio.

Sarete anche sopresi dal sapere che i Cinque Tibetani hanno il potere di rallentare il processo d’invecchiamento. Come? Ritornando alle ghiandole, queste sono molto sensibili e ad esse è connesso un organo diverso del nostro corpo. Più la malattia e la vecchiaia intervengono sulle ghiandole meno energia esse sprigionano.

I Cinque Tibetani invertono questo processo, aumentando l’energia vitale attraverso la stimolazione del corpo.

Altri benefici sono:

a) Miglioramento dell’atto respiratorio

b) Miglioramento dell’equilibrio e della forza fisica

c) Miglioramento di flessibilità e agilità del corpo che diventa tonico

d) Miglioramento della concentrazione

e) Ossigenazione di muscoli e tessuti.

Se invece parliamo dei benefici psicologici, la pratica dello yoga e anche dei Cinque Tibetani aiuterà a scacciare i pensieri negativi, le paure, lo stress, affrontando con più serenità le avversità del quotidiano.

Per iniziare potete rivolgervi a una persona esperta che vi guidi nel compiere i cinque esercizi in modo corretto. Si possono trovare numerosi video su internet che spiegano pari passo tutte le posizioni e il modo corretto per farle. In alcuni giorni, ogni gesto verrà assimilato e diventerà più fluido.

Cominciare da tre ripetizioni e aumentate sempre di numero dispari in base alla risposta del vostro corpo. Sorprendetevi di sentire immediatamente sollievo e benessere. Buona pratica!