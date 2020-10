Mangiare frutta e verdura è il modo migliore e più salutare per mantenersi in forma, aumentare le difese immunitarie e sentirsi più giovani. Sapete bene cari Lettori che i nostri Esperti di salute e benessere vi consigliano quotidianamente cosa assumere per non far mancare fibre e vitamine. Fate molta attenzione a queste verdure salutari che però possono gonfiare la pancia e farci provare quello sgradevole senso di oppressione. Vedrete con noi infatti quali sono quelle verdure, peraltro assai benefiche, che causano la produzione di gas intestinali.

Occhio ai legumi

Se soffrite di colite o di gonfiore di stomaco, ma siete particolarmente ghiotti di legumi, ecco cosa potrebbe essere la causa del vostro malessere. Ceci, lenticchie, fagioli e piselli sono fonti proteiche naturali di altissimo livello. Oseremmo anche definirle, seguendo le orme della medicina alimentare, indispensabili per il nostro organismo e per il metabolismo. Sono delle formidabili fonti di energia e aiutano a mantenere equilibrato il livello del colesterolo, ma fermentano nel nostro stomaco e provocano gonfiore. Un piccolo e antico trucco della nonna, per limitare alla produzione di gas intestinali, è quello di aggiungere del bicarbonato durante la cottura.

Cavoli e barbabietole

Fate molta attenzione a queste verdure salutari che però possono gonfiare la pancia, e magari le assumete quotidianamente senza saperlo. Parliamo di cavoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli e barbabietole. Praticamente, l’elenco di gran parte di quelle verdure che prevengono il cancro, combattono l’ossidazione, aiutano cuore e cervello e ci consentono pure di mantenere controllato il peso forma. Eppure, anch’esse, sono nella lista degli alimenti che provocano gonfiore e producono gas.

Un salto anche tra la frutta

Se la verdura determina la qualità della nostra vita, la frutta non è assolutamente da meno, anzi. Eppure, anche tra molti frutti che amiamo e di cui siamo ghiotti, ce ne sono alcuni preposti a crearci gonfiore di pancia. E, nello specifico, parliamo di:

a) albicocche;

b) anguria;

c) ciliegie;

d) mele;

e) pere;

f) pesche;

g) prugne.

Come potete vedere sono presenti frutti tipici di ogni stagione, cosa che, soprattutto agli amanti di questi potenti alimenti, possono paradossalmente causare benefici, ma anche malesseri tutto l’anno.

