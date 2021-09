Una giornata ricca di proposte coloratissime e vivaci, ma anche di avvistamenti vip a bordo passerelle. La Fashion Week procede a gonfie vele con gli alberghi milanesi pieni al 70% e le prime conferme di gradimento da parte dei compratori internazionali. Ecco gli show più interessanti con le proposte per la primavera/estate 2022 delle ultime ore. Ecco la giornata della redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Le farfalle di Alberta Ferretti

Alberta Ferretti ha proposto una collezione sontuosa, ispirata alle magiche ali delle farfalle. La stilista declina lo chiffon in giochi sapienti di sfumature e aggiunge preziose decorazioni. Bellissimi gli abiti verdi abiti cortissimi o lunghissimi con ricami. Per affrontare il grande caldo ci sono il sangallo, le frange, la rafia lavorata a mano. Il tema sensuale del nodo che abbiamo visto a Micam su molte calzature, viene proposto con volumi morbidi, per abiti che scolpiscono la figura e talvolta lasciano in vista un fianco o la schiena. Ricordano alcuni costumi di scena di Raffaella Carrà. I colori scelti dalla Ferretti vanno dai naturali a quelli intensi delle pietre, il nero prezioso e trasparente arriva a fine show con la top model Gigi Hadid.

Veronica Etro si ispira ai Beatles e a Benares

Convince la collezione disegnata da Veronica Etro per il brand di famiglia, con evidenti suggestioni agli Anni Settanta dei Beatles in viaggio in India. Ma le linee sono Anni Novanta, i pezzi sono delicati e intercambiabili. Come al solito si parte dal paisley, ma stavolta fioriscono anche le margherite di tutti i colori, fanno capolino i giochi di optical e l’albero della vita. Rosa, giallo, verde acqua sono le sfumature prevalenti. Etro propone ancora una volta un tripudio festoso ed elegante al quale è difficile rinunciare.

In California con Blumarine

Fashion Week, California e India ispirano Etro e Blumarine. Grande festa da Emporio Armani. La California del Nuovo Millennio è stata ridisegnata da Nicola Brognano per Blumarine. La collezione primavera estate diventa così un incrocio di spacchi, denim, bandane, bikini ridottissimi da indossare ai party, golfini, pantaloni cargo in chiffon. Una ventata di colore, gioventù e vitalità, insomma, che non si vedeva da tempo per questo brand.

Verde, turchese acceso, accostamenti di nero e rosso, blu neon e rosso. Emporio Armani con l’iconico Giorgio presenta ancora una volta una collezione vincente, pulita e sobria, con materiali eccezionali. Tutti i pezzi sono portabilissimi nel tempo, all’insegna della sostenibilità e della qualità che da 40 anni suonati (e festeggiati con una bella mostra) contraddistingue questo brand.

Lady e attrici a bordo passerella

Caccia ai vip per tutta Milano, da una location all’altra. Le ospiti più ricercate di questa Fashion Week sono Lady Amelia e Lady Elizabeth Spencer, cugine del Principe William, super sobrie in completo pantaloni nero e burgundy. Poi si prosegue con altre nobildonne come Bianca Brandolini d’Adda in t-shirt e pantalone cannella. Da Alberta Ferretti sono arrivate showgirl e attrici come Cristina Capotondi, Cristina Chiabotto, Melissa Satta in grigio perla. Super scortata Francesca Sofia Novello che attende una bambina da Valentino Rossi. Bellissime anche con pezzi facili e scivolati due bellezze indiscusse come Elisabetta Canalis ed Eva Riccobono.

La Ferragni consacra gli stivali di pitone

Chiara Ferragni è stata avvistata con e senza la piccola Vittoria. Ma soprattutto in compagnia della sorella Valentina a vari eventi e sfilate. Ovviamente, fotografata con scrupolo dalle fan che copiano tutto, dall’abito al make-up. Alla sfilata di Fendi si è presentata in abito monospalla color castagna e stivali di pitone che saranno copiatissimi. Ovunque nel mondo gli stivali di rettile si consacrano calzatura top dell’autunno-inverno. La sister avrà pure il suo seguito, grazie alle belle scarpe rosa shocking. Cristina Parodi è arrivata alla Fashion Week con le figlie Angelica e Benedetta Gori. Super chic in pelle nera da Versace la cantante Elodie, mentre Elisabetta Gregoraci spopola in giallo cortissimo da Elisabetta Franchi.