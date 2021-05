Non c’è niente da fare, sentirsi belle è una necessità ma spesso è un’imposizione della società. In ogni cultura e in ogni tempo le donne hanno il dovere di essere e mostrarsi belle per avere riconoscimento. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Probabilmente le cose stanno cambiando, anche grazie alle celebrità e alle donne che si mostrano nuove e “diverse”.

L’attrice americana Frances McDormand ha mostrato il proprio volto al naturale senza trucco e i capelli senza piega alla cerimonia degli Oscar. Ha vinto il premio più ambito dalle attrici di tutto il mondo mostrandosi per quella che è: bella e naturale. Forse è arrivato il momento di rivalutare i canoni di bellezza della donna bambola e sempre giovane. Stereotipo che crea non pochi disturbi alimentari e sociali nella nostra epoca.

Farsi un make up effetto naturale per un perfetto look parisien alla francese

Proprio in Francia esiste quasi da sempre un modo di truccarsi effetto nudo, senza make up. In effetti le donne francesi sono riconosciute per la loro bellezza naturale e spontanea stile mi sono appena alzata dal letto.

Niente a che vedere con sciatteria o mancanza di cura, anzi. Si cura principalmente la pelle perché sia idratata pura ed elastica. Per questo esistono creme naturali, massaggi e yoga del viso. Nessun bisogno di creare mascheroni di fondotinta o coprire i propri difetti.

Ecco quali sono i must del trucco naturale alla francese

Ecco i principi fondamentali per farsi un make up effetto naturale per un perfetto look parisien alla francese:

a) niente fondotinta, ma preparare il viso con una crema idratante;

b) usare un correttore del giusto colore e illuminante per coprire occhiaie e imperfezioni;

c) cipria effetto naturale o leggermente rosata, secondo il tono della pelle;

d) mascara allungante o volumizzante, con eventuale tratto di matita all’interno dell’occhio.

Non serve altro per sentirsi belle che essere sé stesse ed apprezzarsi per quello che si è. E a meno che non si debba interpretare un personaggio dell’opera o di un musical, lasciamo stare le maschere.