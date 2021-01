Sgranocchiare un delizioso dolce alle mele e sentirsi subito avvolti dalla bontà. Un mix delicatezza e “croccantezza” che piace tanto ai Lettori di buona forchetta. D’altronde come si fa a resistere al sapore tradizionale delle mele? E quindi, grembiule in vita e via, pronti a preparare una ricetta molto veloce, pratica e decisamente golosa. Di seguito, tutto l’occorrente necessario per preparare degli involtini di mele con la pasta fillo.

Ingredienti

a) 1 mela, possibilmente una “Golden”;

b) succo di mezzo limone;

c) 4 fogli di pasta fillo;

d) 1 cucchiaio di zucchero semolato;

e) 2 cucchiai di sciroppo d’acero.

Farsi coccolare dal dolce alle mele più sfizioso e buono del momento, una ricetta semplice e veloce. Procedimento

Realizzare questi simpatici involtini rappresenta anche un pretesto per trascorrere qualche momento in più con i bambini. I più piccoli, infatti, potranno aiutare nella preparazione arrotolando la pasta.

Per prima cosa, prendere la mela, sbucciarla e tagliarla a listarelle sottili. Prendere una ciotola, versare il succo di limone, aggiungere lo zucchero, poi lo sciroppo d’acero. Immergere, infine, anche le fettine di mela. Mescolare delicatamente gli ingredienti, aggiungere giusto un pizzico di sale e lasciare da parte.

A questo punto, è il turno della pasta fillo. Prendere due fogli di pasta. Stendere sul piano di lavoro un primo foglio e inumidirlo spennellando con un po’ d’acqua. Successivamente, sovrapporle l’altro foglio.

Svolgere lo stesso procedimento con gli altri due fogli. Tagliare le due coppie di fogli in tre parti uguali in modo da ottenere 6 porzioni.

Si parte con la farcitura. Disporre il composto di mele in parti uguali e poi richiudere su se stesso ciascun involtino. Una volta creati gli involtini di mela non resta che cuocerli. Prendere una teglia ricoperta con un foglio di carta da forno e disporre le 6 porzioni. Spennellare ciascun involtino con un filo d’olio di semi e infornare. Far cuocere alla temperatura di 180°C per circa 25 minuti fino a quando la pasta fillo risulterà dorata.

Una volta cotti, far intiepidire gli involtini e spolverare con un leggero strato di zucchero a velo prima di servire.

