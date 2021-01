Tutti quanti amiamo farci coccolare da delle tisane di tanto in tanto. Ma perché non unire due passioni e creare delle tisane speciali con delle piante che tutti quanti abbiamo in casa?

Oggi scopriremo come farsi coccolare da un caldo infuso fatto con una pianta domestica a costo zero. Iniziamo subito a scoprire come.

L’infuso fatto in casa

A tutti quanti piace farsi coccolare da una calda tisana di tanto in tanto. Coloro che non amano il sapore di questi infusi tendono ugualmente a berne ogni tanto per aiutare la digestione. Quel che pochi però pensano è che all’interno delle bustine delle tisane sono presenti delle piante che molti di noi hanno in casa.

Con pochi accorgimenti, infatti, è possibile creare delle tisane sane e buone partendo semplicemente da piante casalinghe. Vi sono due modi principali in cui le tisane possono essere preparate, ossia con foglie essiccate o fresche.

Nel primo caso sarà necessario far seccare le foglie prima di metterle in infusione, mentre nel secondo basterà mettere nell’acqua calda solamente le foglie fresche. In questo caso si tratta più di un infuso che di una tisana vera e propria. Scopriamo, quindi, subito come preparare l’infuso fatto in casa a costo zero.

L’infuso dell’inverno

L’infuso di cui voglio parlare oggi è quello al basilico. Tutte quante le persone che preferiscono utilizzare questo ingrediente fresco nelle proprie ricette non sanno che è possibile preparare un infuso con questa pianta.

Questa bevanda saprà deliziare il palato e allo stesso tempo aiutare l’organismo. Questo infuso, infatti, ha la capacità di aiutare le funzionalità digestive del corpo e allo stesso tempo rinfrescare chi la beve.

Per prepararla basterà sciacquare con attenzione le foglie di basilico e metterle in infusione per pochi minuti. Se si vuole addolcire questo infuso basterà aggiungere del miele e un pizzico di limone, altri ingredienti sani e nutrienti.

Detto questo, abbiamo capito come chiunque possa farsi coccolare da un caldo infuso fatto con una pianta domestica a costo zero. Se si è interessati al mondo delle tisane non ci si può perdere questo articolo cliccando su questo link.