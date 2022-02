Ogni regione italiana possiede tante ricchezze naturalistiche, artistiche, architettoniche. Il turista non ha che l’imbarazzo della scelta quando decide di visitare qualche luogo in Italia. Le prelibatezze delle nostre tradizioni, poi, attirano sempre, sia i visitatori stranieri che quelli di provenienza interna. Primi piatti, secondi, dolci deliziano il palato di tutti. Per quanto riguarda la cucina tradizionale siciliana, in particolare, è stata influenzata da varie dominazioni. Tra poco scopriremo dei dolci legati soprattutto alla festa in onore di Sant’Agata, preparati con farina di mandorle con zucchero e ricotta.

Questa santa martire venerata a Catania è vissuta nel III sec. d. C. e si celebra il 5 febbraio. Oltre ad essere la patrona di questa città siciliana, lo è della repubblica di San Marino e dell’isola di Malta. Unendo tra loro pochi ingredienti, i pasticceri siciliani sono in grado di preparare dei golosi dolci dedicati alla santa catanese. Come si sa, invece, per la festa della santa palermitana, Santa Rosalia, si cucinano altre pietanze, come la cuccia e le arancine, sia salate che dolci, a base di riso. In Sicilia alcune di queste preparazioni si possono acquistare e assaggiare anche durante gli altri mesi dell’anno. Ecco ora due dolci tipici catanesi.

Farina di mandorle con zucchero e ricotta sono alcuni ingredienti di questi 2 tipici dolci siciliani facili da fare a casa

Olivette di Sant’Agata

In una pentola versare 500 grammi di farina di mandorle, 500 grammi di zucchero semolato e due cucchiai di colorante alimentare verde. Fare cuocere a fuoco basso aggiungendo 100 ml d’acqua, girando l’impasto. Dopo 15 minuti spegnere, versare 2 cucchiai di liquore e lasciare intiepidire. Poi formare delle olive e passarle nello zucchero.

Cassatelle (o minne) di Sant’Agata

Preparare il pan di Spagna sbattendo 3 uova, 60 grammi di zucchero, la scorza grattugiata di un’arancia. Poi aggiungere 60 grammi di farina. Versare il composto in una teglia imburrata e infarinata e cuocere in forno a 180 gradi per 20/30 minuti. Cotto, lasciarlo raffreddare.

Per la pasta reale, versare 200 grammi di zucchero in 50 ml d’acqua e, raggiunto il bollore, spegnere e unirvi 200 grammi di farina di mandorle. Impastare e stendere.

Negli stampi semisferici mettere una pellicola, foderare con pasta reale e riempire con crema preparata con 300 grammi di ricotta di pecora, 80 grammi di zucchero, gocce di cioccolato e canditi. Coprire con cerchi di pan di Spagna bagnati con liquore. Estrarre le cassatelle. Si possono ultimare con glassa al limone (montando gli albumi con un po’ di zucchero a velo e succo di limone) e ciliegie candite nel centro.