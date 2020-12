Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco un’idea facile e veloce per un primo piatto di facile resa. Le farfalle saltate alle verdure, un primo ottimo, sono l’ideale se si vuole preparare un primo “svuotafrigo” con ciò che abbiamo nella credenza. Di facile resa, stupirà anche gli ospiti più difficili e più esigenti.

La presenza di verdure fresche dà al piatto quella nota in più.

Vediamo assieme come realizzare le farfalle saltate alle verdure.

Ingredienti

360 gr di farfalle;

200 gr di broccoli;

1 peperone giallo;

150 gr di pomodorini;

4 fiori di zucca;

1 cipolla;

1 rametto di rosmarino;

curry qb;

olio d’oliva;

sale e pepe qb.

Togliere le foglie e i gambi duri ai broccoli, dividerli in cimette e far cuocere al vapore per circa 5 minuti. Tagliare il peperone a metà, eliminare i filamenti bianchi, i semi e tagliarlo a listarelle sottili, tagliare quindi i pomodori a spicchi.

Scaldare l’olio in una padella e far rosolare la cipolla triturata bene, quindi mettere i pomodorini, i broccoli, i peperoni, il rosmarino e far insaporire il tutto per circa 10 minuti. Pulire i fiori di zucca e tagliarli a striscioline.

Aggiungere i fiori agli altri ingredienti e far cuocere il sughetto per altri 3 minuti.

Far bollire in una pentola dell’acqua salata e versarvi le farfalle.

Far cuocere la pasta al dente. Poi dovremo mantecarla nella padella col sugo.

Una volta cotte, metterle nella padella col sugo e, se dovesse essere un po’ asciutto, allungare con un cucchiaio di acqua di cottura. Aggiungere il curry e impiattare la pasta ormai pronta.

Le nostre farfalle saltate con verdure sono dunque pronte per essere portate in tavola.

Se lo si desidera, si possono sostituire il peperone e il fiore di zucca con altre verdure di stagione, o con quello che più preferiamo. Il tutto sta alla nostra fantasia in cucina.