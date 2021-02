Noi tutti siamo soliti mangiare la pasta a pranzo. Sebbene tanti nutrizionisti ci dicano che sia giusto così, ciò non toglie che ogni tanto potremmo concederci un piatto di spaghetti anche a cena.

Siamo italiani e per noi, in fondo, ogni momento è buono per gustare un piatto di pasta. Questa volta, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa proponiamo un primo piatto spettacolare.

Le farfalle sono note per il loro condimento con panna e salmone. Oggi, però, passeremo dal mare alla terra, sostituendo al gustoso salmone dello speck dal sapore altrettanto deciso.

Grazie alle farfalle con speck, zucchine e un cremoso ingrediente segreto per un’esplosione di gusto faremo sicuramente un figurone.

Ingredienti

Per quattro persone ci servono:

340 grammi di farfalle;

tre zucchine;

250 grammi di speck;

100 grammi di Philadelphia;

olio, sale e pepe nero q.b.

In una pentola, cuociamo la pasta per poi scolarla al dente e nel frattempo occupiamoci del condimento.

Tagliamo le zucchine a dadini e versiamole in una padella con dell’olio. Lasciamo cuocere per una ventina di minuti e chiudiamo con un coperchio. Aggiungiamo lo speck, lasciamo rosolare per qualche minuto e mettiamo la Philadelphia. Suggeriamo di toglierla dal frigo qualche minuto prima in modo che non sia troppo densa nel momento in cui la si aggiunge agli altri ingredienti. A fuoco lento, mescoliamo per amalgamare bene il tutto. Scoliamo la pasta e aggiungiamola al condimento, continuando a tenere la fiamma bassa e a mescolare delicatamente.

Spolveriamo un po’ di pepe nero e serviamo.

Farfalle con speck, zucchine e un cremoso ingrediente segreto per un’esplosione di gusto

La scelta del formaggio spalmabile al posto della panna rende questo piatto più leggero e da poter consumare anche la sera. Per un risultato ancora più light, è possibile sostituire le farfalle classiche con quelle integrali, ugualmente buone e delicate.