Molti pensano che cucinare il pesce sia lungo e complesso e per questo rinunciano spesso a questo alimento salutare. Tuttavia, ci sono delle ricette davvero semplici e veloci che permettono di portare il pesce in tavola anche se si ha poco tempo.

Oggi vediamo una ricetta stuzzicante che richiede solo 20 minuti tra preparazione e cottura.

Faremo un figurone con questo antipasto di pesce da preparare in un lampo in soli 20 minuti

La ricetta di pesce che proponiamo oggi è il pesce spada in agrodolce. Ideale come secondo, ma anche per un veloce antipasto, è squisito e si prepara in soli 20 minuti.

Per 4 persone serviranno:

circa 700 o 800 grammi di pesce spada; 2 cipolle; 1 bicchiere di vino bianco secco; farina quanto basta; 4 cucchiai di miele o 10 grammi di zucchero a piacere; 4 cucchiai di aceto balsamico; 2 cucchiai di acqua; olio extra vergine di oliva, sale e pepe quanto basta; prezzemolo quanto basta.

Quando ci procuriamo gli ingredienti, ricordiamoci di applicare questo facile trucchetto per risparmiare sulla spesa. Prepariamo gli attrezzi da cucina, indossiamo il grembiule e mettiamoci ai fornelli.

Come preparare il pesce spada in agrodolce

Per preparare il pesce spada in agrodolce, per prima cosa pulire il pesce eliminando le parti scure e la pelle. Poi, lavarlo passandolo sotto l’acqua e asciugarlo tamponandolo con un canovaccio pulito.

Tagliarlo a piccoli pezzi e lasciarlo a marinare in frigorifero in una ciotola con olio, metà del vino e pepe. A piacere, aggiungere un pizzico di scorza di limone grattugiata.

Intanto, preparare la salsa caramellata con 4 cucchiai di aceto balsamico, 2 di acqua e 4 di miele oppure 10 grammi di zucchero.

Pulire e tagliare a fettine le cipolle, quindi farle rosolare in una padella con un filo d’olio.

Tirare fuori dal frigo e impanare con la farina i tocchetti di pesce, farli rosolare in padella, poi sfumare con il vino bianco rimanente. Quando sarà evaporato, cuocere per circa 6/10 minuti in base alla grandezza dei tocchetti di pesce.

Prima di spegnere il fuoco, aggiungere la salsa, far caramellare e terminare la cottura.

Aggiustare di pepe e sale, aggiungere il prezzemolo e il pesce spada sarà pronto per essere impiattato. A piacere, si può condire anche con delle mandorle pelate precedentemente tostate.

Faremo un figurone con questo antipasto di pesce da preparare in un lampo in soli 20 minuti perfetto se accompagnato da un vino bianco. Per esempio, possiamo scegliere questo vino bianco italiano eletto migliore del Mondo perché squisito, ma economico.

Per un piatto a base di carne, invece, non solo arrosto o spezzatino, ma ecco il secondo invernale per eccellenza capace di stupire tutti.