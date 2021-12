La tavola per il cenone di Capodanno è una delle più eleganti e graziose dell’anno, apparecchiata con cura per strappare un sospiro di stupore agli ospiti.

Per ottenere anche una pioggia di complimenti indispensabile, sarebbe una ripassata del Galateo così come una rispolverata al servizio migliore che finalmente scenderà in campo.

Al di là del tovagliato, di piatti, bicchieri e della posateria, il vero protagonista della tavola sarà proprio al centro, circondato da tutti gli invitati.

Infatti, in una tavola apparecchiata di tutto punto non può proprio mancare un centrotavola perfetto, degno di questo nome.

Per questo motivo, probabilmente rispolvereremo anche candelabri e portacandele che ospiteranno le tradizionali candele lunghe bianche, oro o argento.

Tuttavia, come fare se fossimo stufi degli stessi decori, “triti e ritriti” e ormai totalmente scontati?

Un’idea originale potremmo trovarla in quest’articolo da realizzare in un batter d’occhio per un effetto sorpresa assicurato.

Faremo un figurone al cenone di Capodanno con questo raffinato centrotavola che spopolerà più dei soliti candelabri e portacandele

Quest’anno, quindi, potremmo tenere da parte i classici candelabri o portacandele, anche quelli più moderni, perché li sostituiremo con qualcosa di veramente estroso.

Le candele, in realtà, non mancheranno perché con le loro sottili fiammelle creano un’atmosfera incantevole, elegante, calda e accogliente. Però, non saranno le solite spilungone che sbucano fuori da bracci d’argento o di vetro.

Inoltre, sarà un centrotavola fai da te, unico nel suo genere, perfetto anche per chi non ha grande manualità.

Occorrente

3 calici da vino stile tulipano o renano;

3 rose finte bianche o colorate e di piccole dimensioni;

una tronchesina;

candele avorio o crema, anti-goccia, dimensione 3×5 centimetri.

Procedimento

La prima cosa da fare è privare ogni rosa del gambo, tagliandolo con una tronchesina e lasciare solamente il fiore con tutti i suoi petali.

A questo punto, disponiamo le rose al centro del tavolo, seguendo un disegno triangolare ma senza essere troppo precisi.

Dopo, copriamole con il calice per farle sembrare delle rose stabilizzate custodite dentro una piccola campana di vetro.

Infine, completiamo posizionando la candela sulla base di ogni calice che deve essere anti-goccia per non macchiare la tovaglia o sporcare il bicchiere.

Ecco che, allora, faremo un figurone al cenone di Capodanno con questo raffinato centrotavola che spopolerà più dei soliti candelabri e portacandele.

Variante

Utilizzando più o meno gli stessi materiali possiamo anche realizzare un’altra versione di centrotavola.

Per questo ci occorrono:

2 calici da vino stile borgogna o renano;

2 calici da vino stile ballon;

circa 26 palline di Natale piccole;

2 candele 3×5 centimetri e 2 candele 3×8 centimetri.

Come prima cosa riempiamo ogni calice con le palline del colore che più ci piace e s’intona alla tovaglia.

Dopo, disponiamoli capovolti al centro del tavolo, in fila, alternando borgogna/renano e ballon.

Infine, completiamo posizionando le candele: sui borgogna/renano le più basse mentre sui ballon le più alte.

Approfondimento

Come profumare tutta la casa in inverno con questo magico trucchetto naturale e praticamente a costo zero.