Terminare un pasto con la frutta è sicuramente tra le abitudini alimentari più importanti in assoluto nella cultura italiana. D’altronde, chi non ama rinfrescare il palato con un po’ di frutta dolce e saporita? Non sono in molti a sapere che possiamo anche usare la frutta per preparare dei buonissimi e golosi dolci, proprio come quelli delle nonne. In questo articolo vedremo allora come faremo bella figura alla fine di un pasto grazie a questo dolce soffice e fruttato.

Ecco gli ingredienti per una buonissima ciambella alla crema e frutti di bosco

1 confezione da 230 gr di pasta frolla pronta;

4 tuorli;

120 gr di zucchero semolato;

20 gr di amido di mais (maizena);

500 ml di latte intero;

1/2 baccello di vaniglia;

1limone;

400 gr di frutti di bosco;

menta fresca.

Per prima cosa dovremo preparare la crema: portiamo il latte ad ebollizione con il baccello di vaniglia inciso e la scorza di limone. Una volta che l’acqua bolle spegniamo subito e lasciamo in infusione per circa 10 minuti.

Adesso, aiutandoci con le fruste elettriche, lavoriamo i tuorli assieme allo zucchero, aggiungiamo l’amido e a poco a poco il latte ancora caldo. Prendiamo il nostro composto e trasferiamolo in un pentolino, dove mescolando continuamente lo faremo rapprendere a fiamma dolce.

Una volta ottenuta la nostra crema versiamola in una ciotola e lasciamola intiepidire fino a che non potremo trasferirla in frigo coperta con della pellicola.

Mentre facciamo riposare la crema imburriamo e infariniamo uno stampo per crostate da 22 cm, per poi foderarlo con la frolla. A questo punto, aiutandoci con un coppapasta, incidiamo il centro della sfoglia per poi ricavarne una striscia abbastanza spessa.

Rimettiamo il coppapasta al centro e rivestiamone le pareti esterne con la striscia per creare il bordo interno della nostra ciambella. Una volta che la nostra base di frolla sarà pronta bucherelliamola con i rebbi di una forchetta e ricopriamo il tutto con della carta da forno.

Aggiungiamo qualche legume secco e cuociamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Trascorso questo tempo togliamo i legumi, la carta da forno e inforniamo di nuovo la frolla per altri 10/15 minuti circa.

Quando questa sarà cotta e croccante facciamola raffreddare e poi riempiamola con la crema. Mettiamo tutto in frigo a riposare per circa un’oretta e, per finire, decoriamo il tutto con i frutti di bosco lavati e disposti a puntino. Il risultato sarà un dolce bello e delizioso che saprà farci fare una bella figura in qualunque occasione.

