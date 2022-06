Farebbero meglio a chiudersi in casa questi 4 segni sfortunati che a inizio luglio avranno sfortune a non finire

Luglio è alle porte e con esso arriveranno alcuni importanti stravolgimenti astrali. La classifica dei segni questa settimana vede particolarmente giù alcuni di essi.

I malumori verranno a galla, mentre vecchi dolori e problemi torneranno a farsi sentire. Non bisogna disperare, certo, perché le Stelle mutano e i favori degli astri cambiano velocemente. Ma questo inizio di luglio sarà particolarmente difficile per questi segni che farebbero meglio a chiudersi in casa.

Iniziamo dalle brutte notizie per la Vergine. Dopo il transito speciale di Venere visto a giugno, per i nati sotto questo segno le cose si complicheranno decisamente. La Vergine è un segno narciso, a volte anche autoreferenziale, a cui è difficile stare vicini. Per questo motivo, oltre ad avere qualche problema indesiderato di troppo, i nati del segno avranno anche difficoltà a trovare supporto negli amici.

L’insopportabile aria da so-tutto-io della Vergine, questa settimana, sarà ancora più opprimente e difficile da gestire del solito, con tutte le paranoie che accompagnano i nati sotto questo segno. Il nervosismo sarà alle stelle, e la voglia di fare ‘a botte’ pure.

Respiri profondi, relax e autocontrollo saranno la chiave per superare questi giorni.

A seguire, nella classifica degli sfortunati ci sono i Pesci. In generale non è un bel periodo per gli amici nati sotto questo segno, e fin da giugno le cose sono diventate particolarmente pesanti. I progetti per il futuro guardano all’autunno, troppo lontano per dare sollievo e distrazione, ora. Con un Mercurio un po’ sfavorevole anche il portafoglio diventerà un cruccio, perciò occhio alle spese di troppo.

Come per la Vergine, il consiglio è di mantenere la calma e di sopportare. Verranno tempi migliori.

Un altro segno che non se la passerà bene è il Cancro. In amore si sentiranno affaticati, stanchi. Forse il lavoro è diventato un peso troppo ingombrante, che si ripercuote anche sulla serenità casalinga. Andranno riviste un pò le priorità, anche perché in questo periodo gli empatici cancerini saranno particolarmente sensibili.

Anche le giornate più tranquille potrebbero diventare scogli insormontabili. A questo si unisce un calo di energie e di tenuta fisica che era assolutamente non atteso. Marte è un po’ contrario a tensioni e sforzi, assecondarlo può essere un’idea vincente.

Infine, il Capricorno, che questa settimana sarà campione di uno sport in cui riesce sempre bene: la lagna. Senza offesa, ma gli amici nati sotto questo segno a volte dimenticano che possono diventare molto pesanti. E gli amici se ne accorgono di certo, facendo venire meno il loro supporto necessario. Gli ultimi 2 mesi non sono stati particolarmente piacevoli, ma ci vuole un po’ di fede: un miglioramento è in vista, soprattutto in amore.

