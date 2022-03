Le giornate iniziano a diventare più calde e aumenta la voglia di stare fuori casa. Chi abita vicino al mare inizia a godersi i primi raggi di sole sulla battigia e chi vive in città accenna i primi picnic e le prime gite fuori porta.

Molte persone, però, frenano la loro voglia di viaggiare perché pensano che questo comporterebbe grandi spese economiche. In realtà, non è sempre così.

Basta saper scegliere i luoghi migliori per rapporto qualità-prezzo e sarà possibile godersi qualche giorno di totale relax al caldo, spendendo cifre contenute. Uno dei momenti migliori per farlo potrebbe essere proprio la prossima Pasqua, visto che tutti potremo approfittare di alcuni giorni liberi dal lavoro.

Noi abbiamo selezionato 2 località vacanziere in cui sarà possibile godersi qualche momento di relax, a prezzi gusti.

A poche ore da Milano

Raggiungibile comodamente in auto o in treno, la Liguria è uno dei rifugi più amati da chi abita a Milano e dintorni. Qui potremo trovare lunghe spiagge chiare e un ambiente a dir poco rilassante ma, nello stesso tempo, molto attivo e coinvolgente.

In Liguria, infatti, oltre a trovare diverse spiagge premiate con la Bandiera Blu, potremo vivere una vacanza a prezzi vantaggiosi. Oggi vogliamo citare Pietra Ligure, piccola perla della provincia di Savona.

Oltre a rilassarci e a mangiare dell’ottimo cibo, a Pietra Ligure potremo far vivere una vacanza divertentissima anche ai nostri bambini. Ci sono spiagge attrezzate, parchi avventura e acquatici e tutto ciò che serve per il divertimento dei più piccoli e nostro.

Fare una vacanza da re spendendo poco anche a Pasqua è possibile in queste meravigliose località di mare, ideali anche per i bambini

Potremo fare un’ottima vacanza a prezzi contenuti anche a Bibione, in Veneto.

Si tratta, per l’esattezza, di una frazione di San Michele al Tagliamento, in provincia della bellissima Venezia.

Negli anni, Bibione è diventata una località sempre più amata dai turisti, che la ammirano per la bellezza del territorio e le spiagge incantevoli.

Relax e divertimento assicurato

È una località ideale sia per viaggiatori in solitaria, che in coppia, ma è perfetta anche per chi ha bambini al seguito. Qui potremo divertirci insieme ai più piccoli nel parco acquatico che si trova a pochi minuti d’auto da Bibione, a Lignano. Altrimenti, nelle giornate più fredde e cupe, potremmo goderci delle ore rilassanti alle terme di Bibione, un concentrato di vero relax. Fare una vacanza da re spendendo poco è possibile, basta saper scegliere i posti migliori e concedersi qualche giorno di relax.