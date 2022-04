Se Natale è il giorno in cui trionfano pandori e panettoni, oltre ad altre prelibatezze di ogni sorta, Pasqua significa colomba e uova di cioccolato. In entrambi i casi, una miriade di golose varianti aspetta solo di essere assaggiata.

Partiamo dalle uova di cioccolato: fondente, al latte o bianco, ripieno di crema alle nocciole o al pistacchio, croccante o finissimo. Addirittura potremmo creare noi stessi una variazione sul tema con una ricetta che prende le mosse dai maestri pasticceri.

Nulla di complicato, anzi. Basterebbe farcire l’uovo con crema pasticcera o chantilly, una semplice base per torta e dei frutti di bosco, alternando gli strati.

Il risultato finale si presenta a dir poco spettacolare e dopo aver lasciato gli ospiti a bocca aperta, incanterà i loro palati.

Ma anche la colomba spesso si allontana dalla sua versione più tradizionale, ovvero da quell’impasto simile a quello di pandoro e panettone.

Come i cugini natalizi, la colomba può essere farcita con golose creme o glassata con altrettanto diverse guarnizioni: basta scegliere quella che più ci piace.

Ma se per una volta volessimo provare a prepararla noi anziché acquistarla?

Ebbene, fare una colomba di Pasqua in casa non è poi così difficile se usiamo il trucchetto della pasta sfoglia, utile anche con i cannoncini.

Scopriamo dunque gli ingredienti di questa ricetta che è anche piuttosto veloce, ovvero:

460 g di pasta sfoglia rettangolare;

500 ml di latte intero;

150 g di zucchero;

6 tuorli;

50 g di farina 00;

1 baccello di vaniglia

Per guarnire:

1 uovo;

panna fresca liquida;

zucchero a velo q.b.

Fare una colomba di Pasqua in casa non è difficile se conosciamo questo trucchetto con la pasta sfoglia

Innanzitutto, si dovrebbe ovviamente cominciare dalla preparazione più lunga, ovvero quella della crema pasticcera. Quest’ultima, si ottiene amalgamando la farina, il latte, lo zucchero e le uova nelle dosi sopra descritte, ma se temiamo di sbagliare non importa. Possiamo evitare la preparazione e farcire le colombine con della semplice crema spalmabile al cioccolato o qualche ciuffo di panna montata.

Detto questo, ricaviamo con un’apposita formina una serie di colombe dal rotolo di pasta sfoglia e spennelliamo con tuorlo d’uovo o latte.

Inforniamo quindi a 180° C per 20 minuti per poi farle raffreddare visto che dovremo maneggiarle per assemblarle.

Tagliata a metà ciascuna colombina farciamola con crema pasticcera o al cioccolato, richiudiamola, spolveriamo con zucchero a velo e guarniamo con frutti di bosco.