In qualsiasi fase della vita ci troviamo, ci sono coccole dolci che non mancano di farci sorridere. Tutto ciò che è zuccherato, fin dalla tenera età, è preferibile ad altri tipi di cibo. Non manca, da bambini, il dolce visto anche come ricompensa. Tra biscotti, crostate e torte di ogni tipo c’è qualcosa che ingolosisce piccoli e grandi: il cioccolato. Anche per questo cibo le forme in cui si può assumere sono tante. Eppure, specialmente d’inverno, accanto ai cioccolatini e alle tavolette ecco comparire la cioccolata calda in tazza.

Fare una cioccolata calda densa e aromatica anche senza lattosio e senza glutine è davvero facile e veloce

Per gli appassionati di questa confortevole bevanda un sogno forse è quello di sorseggiarla in tazze di porcellana finissima in una caffetteria viennese con un fiocco di panna. A casa possiamo, comunque, prepararla in molti modi altrettanto buoni. Esistono alcune versioni molto gustose, anche adatte a chi è intollerante al lattosio o ai celiaci.

Cioccolata calda aromatizzata senza glutine

300 ml di latte intero;

80 g di cioccolato fondente al 70% di cacao;

70 g di cacao in polvere;

un cucchiaio di amido di mais;

un cucchiaio di fecola di patate;

zucchero;

se si vuole aromatizzare, basterà aggiungere un pizzico di peperoncino oppure di cannella o di vaniglia in polvere.

In una ciotola versare il cacao, l’amido, la fecola e mescolare. In un pentolino far sciogliere il cioccolato fondente con un po’ di latte. Unirvi le polveri e poi a poco a poco il restante latte, a fiamma bassa, continuando a girare con una frusta o cucchiaio di legno. Quando la cioccolata si sarà addensata, spegnere, aggiungere eventualmente la spezia preferita e zuccherare a piacere.

Ecco due cioccolate senza lattosio

300 ml di latte di riso o di soia;

70 g di cacao in polvere;

50 g di cioccolato fondente;

un cucchiaio di amido di mais;

un cucchiaio di fecola di patate;

un pizzico di cannella;

zucchero.

Procedere come per una cioccolata normale.

Cioccolata con acqua

270 ml di acqua;

3 cucchiai di cacao in polvere;

un cucchiaino di amido di mais;

zucchero.

Mettere in un pentolino il cacao, la fecola e lo zucchero a piacere. Accendere il fuoco a fiamma bassa e versare l’acqua mescolando con un cucchiaio di legno fino alla densità desiderata.

