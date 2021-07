Per tutti gli amanti dello street-food e della cucina messicana non c’è niente di meglio di questa ricetta per il week end. Infatti, spesso ci si limita ad assaporare questi gusti unici ed etnici solamente al ristorante, ma perché non imparare a preparare da sé queste prelibatezze? Continuando a leggere vedremo come sarà semplice fare un salto in Messico con questa deliziosa e semplicissima ricetta.

I tacos con la carne

I tacos sono delle tortilla di piccole dimensioni realizzate con la farina di mais, o di frumento. La particolarità di questo piatto è che esistono svariati ripieni per i tacos, tra cui il più tradizionale prevede una farcitura a base di carne.

Inoltre, seguendo questa ricetta otterremo dei tacos deliziosi che si conservano in frigorifero per circa due giorni, anche se si consiglia di mangiarli appena cotti.

Fare un salto in Messico sarà semplice con questa deliziosa e semplicissima ricetta

Ora, per preparare i tacos con carne e verdure, le possibilità sono due. O si decide di acquistare nei supermercati meglio forniti i tacos già pronti ma senza condimento e si prepara solamente il ripieno. Oppure si preparano sia i tacos che il ripieno. Questa seconda alternativa darà sicuramente un risultato migliore, per cui ora vediamo come preparare dei tacos con la carne.

Ingredienti

a) 400 g di farina di mais;

b) 400 g di carne trita;

c) acqua, sale, pepe, tabasco, paprika, cumino, olio EVO q. b.;

d) 3 pomodori;

e) 4 foglie di insalata;

f) 1 cipolla rossa;

g) 1 peperone.

Procedimento

Per preparare l’impasto per i tacos si può usare la planetaria, o impastare a mano unendo la farina, l’acqua, un pizzico di sale e l’olio. Per cui, aggiungere l’acqua gradualmente mentre si mestola l’impasto, fino ad ottenere un composto facile da stendere.

Poi, scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente e cuocervi i tacos per alcuni minuti: devono essere dorati da entrambi i lati.

Dopodiché, per preparare il ripieno fare soffriggere la cipolla tagliata a pezzetti piccoli con dell’olio, poi aggiungere la carne e far rosolare per alcuni momenti. In seguito, aggiungere i pomodori a pezzettini ed infine i peperoni a strisce e lasciar cuocere per circa 15 minuti a fiamma media.

Quando il ripieno sarà quasi pronto, aggiungere le spezie varie e regolare di sale. Ora, il ripieno è pronto. Possiamo procedere a condire le piadine con una foglia di insalata e un po’ di ripieno di carne. La ricetta dei tacos è conclusa, per cui non resta che assaggiarli.

