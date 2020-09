Fare soldi online senza investire è possibile? Investire è spesso considerato l’unico metodo per fare soldi. A parte lavorare, ovviamente. Ma lavorando e basta è particolarmente difficile averne tanti. Investire, invece, sembra più facile. Naturalmente diversi film, come il famosissimo “Wall Street” o il più recente “The Wolf of Wall Street”, hanno contribuito a questa nomea. Internet è poi entrato nelle case di tutti. E grazie all’home banking ed alla possibilità di investire da soli la cosa è stata eternata. Ma investire da casa non è chiaramente l’unica attività che si può fare online. Magari dal proprio comodo divano. Anzi.

Se andate su Google e digitate “fare soldi online” vi ritroverete con 53.800.000 risultati. E in meno di mezzo secondo. Perché di attività lavorative online ce ne sono parecchie. Noi ve ne elencheremo qualcuna che, secondo noi, ha maggiori probabilità di successo che investire online. Continuate a leggere.

Fare soldi online senza investire è possibile?

Siete bravi a scrivere ed avete qualcosa di interessante da dire al mondo? Possibilmente in inglese? Aprite un blog. Vi basta di saper maneggiare WordPress o un altro CMS. Volete fare la stessa cosa, ma a video. Aprite un canale YouTube. E vi potreste scoprire un videomaker di talento. O anche un giornalista d’assalto. Oppure potete vendere prodotti realizzati da altri. Ma sempre online. Facile se imparate a fare un po’ di Affiliate Marketing. Magari aprendo un negozio virtuale su Amazon, che ne dite? E, in questo caso, potreste anche voler fare l’Amazon FBA. Cioè vendere direttamente non su Amazon. Ma da Amazon. Sfruttando i loro corrieri e il loro magazzino.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se volete vendere merce online potete anche fare dropshipping. Cioè accettare un ordine da un cliente, comprare il prodotto che vi ha ordinato da un’altra parte e farglielo consegnare direttamente da lì. Voi guadagnerete sulla differenza. Abbiamo già parlato dello scrivere online. E se invece di un blog scriveste un libro vero e poi lo pubblicaste? Ovviamente in formato ebook. E naturalmente su una materia su cui siete ferrati. Esistono molti siti e sistemi che si occupano di queste cose. Ancora, torniamo ai video. E se invece di fare solo video vendeste la vostra conoscenza online? Con corsi appositi, ovviamente. Anche qui di piattaforme ce ne sono svariate. E farsi pagare per distribuire conoscenza non è mica male.

Altri sistemi per lavorare online

Chi sta scrivendo lavora online dal 2000. Quindi è la dimostrazione che si può fare e che ci si può vivere. Ma ci sono molte altre professioni facilmente fattibili da casa. Come Web Marketer, Web Designer, Copywriter, Programmatore, Traduttore, Grafico, ecc. Popolare nell’ultimo periodo è la creazione di app. Ovviamente se siete un informatico siete facilitati. Ma oggi esistono sistemi che vi permettono di esplorare questo tipo di lavoro anche senza conoscenze specifiche.

E veniamo infine agli investimenti online. Investire è un processo lungo. E per fare soldi bisogna rimanere investiti a lungo, forse per tutta la vita. Come abbiamo detto di recente anche in questo articolo. Rimane il trading online. Cioè gli “investimenti” di breve e brevissimo periodo. I più rischiosi di tutti. Ed i meno remunerativi in assoluto. Tranne per chi vi vende corsi online per diventare ricchi col trading. Lui forse lo diventerà. Ma voi quasi certamente no. Ne riparleremo a breve.