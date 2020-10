In un articolo precedente abbiamo scoperto un modo semplice ed efficace per investire. In questo vedremo come fare soldi in Borsa sarà facile seguendo questi 3 semplici passi.

Le 3 fasi del Portfolio Management

Per avere successo sui mercati finanziari è sufficiente costruire il proprio portafoglio di investimento attraverso queste 3 fasi:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Asset allocation: in questa fase bisogna individuare una strategia di base attraverso la selezione delle aree geografiche che offrono migliori opportunità. Sulla base del rischio che si vuole correre si decide la concentrazione della liquidità. Ovvero in che percentuale investire nel mercato azionario, obbligazionario, monetario, ecc. Un esempio di portafoglio tipo conservativo prevede ad esempio 70% obbligazionario 15% monetario e 15% Azionario. Securities Selection: una volta determinati i pesi sui mercati bisognerà scegliere i singoli strumenti finanziari che comporranno praticamente il portafoglio. In base alla scelta che si sarà fatta in sede strategica i titoli dovranno essere selezionati in base alle loro specifiche caratteristiche di aggressività rispetto all’indice. Market timing: una volta costituito il portafoglio bisognerà scegliere con quale strategia operativa gestirlo nel tempo. Nel caso si dovesse scegliere un tipo di gestione attiva, al trading spetterà il compito di ottenere un extra rendimento rispetto al benchmark di riferimento

Fare soldi in Borsa sarà facile seguendo questi 3 semplici passi. Come fare la pianificazione finanziaria

Una volta affrontati questi 3 aspetti bisogna fare mente locale sulle personali esigenze, obbiettivi di investimento e grado di rischio che si è pronti a tollerare.

La pianificazione finanziaria è il punto di partenza di un’efficace strategia d’investimento che si concretizza nell’insieme delle decisioni di investimento che permettono di raggiungere determinati obiettivi finanziari, assicurativi e previdenziali.

Individuare precisi obiettivi da raggiungere consente di:

orientare la scelta di investimento; scegliere strumenti finanziari adeguati e coerenti per il loro raggiungimento: gestire razionalmente l’investimento indipendentemente dalle congiunture del momento.

Con questo modus operandi anche i meno esperti possono avvicinarsi in maniera consapevole alle Borse, sfruttando le opportunità che giornalmente offrono.