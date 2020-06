Fare soldi con un titolo che ha guadagnato il 126% in una settimana? Ancora tutto è possibile

Fare soldi con un titolo azionario dopo che ha guadagnato il 126% in una settimana potrebbe sembrare quasi impossibile.. Tuttavia ci sono ancora elevate probabilità che la corsa possa continuare portando a un ulteriore guadagno del 30% circa dai livelli attuali.

Prima di analizzare il quadro grafico e i livelli di trading da monitorare nelle prossime settimane, cerchiamo di capire le motivazioni alla base di questo balzo strepitoso delle azioni Trevi Finanziaria Industriale. Soprattutto se si pensa che il titolo veniva da una discesa ininterrotta di oltre il 98% dai massimi del 2014. Se, invece, ci si riferisce ai massimi storici la perdita è stata di oltre il 99%.

Una situazione, quindi, disastrosa che durante la settimana appena conclusasi ha riservato una sorpresa incredibile ai suoi azionisti.

Come mai questa accelerazione rialzista?

Ci sono diverse motivazioni che hanno dato benzina al rialzo cui abbiamo assistito e che potrebbe ancora essere lontano dal suo approdo. Tanto che nonostante non sia consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo le quotazioni continuano a salire.

la società ha confermato che il proprio piano industriale non prevede la cessione della divisione Soilmec, leader nella progettazione e produzione di tecnologie per l’ingegneria del sottosuolo;

si è concluso con successo l’aumento di capitale di quasi 151 milioni di euro;

Nel 2019 la perdita (pari a 75,8 milioni di euro) ha mostrato un miglioramento rispetto al rosso di un anno fa pari a 143,4 milioni. In lieve crescita anche i ricavi che si sono attestati a 623,2 milioni contro i 618,1 milioni del 2018;

durante i primi quattro mesi dell’anno gli ordini acquisiti sono risultati pari a circa 200 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente ed il portafoglio ordini ha raggiunto i 444 milioni di euro, in aumento di circa l’1% rispetto al 2019.

L’insieme di tutte queste notizie ha contribuito a far fare soldi agli investitori che hanno creduto nel titolo.

Fare soldi con un titolo che ha guadagnato il 126% in una settimana? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Trevi Finanziaria Industriale (MIL:TFI) ha chiuso la seduta dell’8 giugno in rialzo del 25% rispetto alla seduta precedente a quota 0,035€.

La tendenza in corso è rialzista e se la settimana dovesse chiudere oggi avremmo la rottura della forte resistenza in area 0,03289€. Se questa rottura dovesse essere confermata in chiusura di settimana ci sarebbe la possibilità di raggiungere il III° obiettivo di prezzo in area 0,045€. Su questo livello, massima estensione del rialzo in corso, potremmo assistere a prese di beneficio da monitorare con attenzione. Potrebbero essere, infatti, o un’occasione di acquisto con i prezzi proiettati verso obiettivi ancora più in alto oppure la ripresa della discesa vera e propria.

In quest’ottica bisogna monitorare con attenzione le prossime chiusure settimanali.

In particolare, una chiusura del 12 giugno inferiore a 0,03289€ farebbe invertire la tendenza in corso al ribassso.

Approfondimento sul titolo azionario