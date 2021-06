Molti sono affezionati agli store fisici ma comprare su internet ha innumerevoli vantaggi. Infatti fare shopping online è meglio perché certi trucchi che solo gli esperti conoscono permettono di comprare merce di qualità a prezzi stracciati. Vediamo insieme quali sono.

Cosa succede di solito

Generalmente molti di noi usano il web per fare degli acquisti molto specifici. Parliamo di articoli molto particolari oppure di vestiti.

Nel primo caso, infatti, cerchiamo qualcosa di apparentemente introvabile su piattaforme che includono il nuovo e l’usato, come ad esempio Amazon o eBay.

Nel secondo, invece, ci affidiamo a siti italiani o esteri che portano gli abiti direttamente a casa nostra dandoci il diritto di reso.

I prezzi in queste piattaforme non variano di molto e quindi è difficile fare un affare controllando solo un sito dei diretti competitor. Esiste, però, un modo per sfruttare il web a proprio favore. Fare shopping online è meglio perché certi trucchi che solo gli esperti conoscono permettono di comprare merce di qualità a prezzi stracciati. Il perché lo spieghiamo qui di seguito.

Il trucco per uno shopping online conveniente

Prima di tutto basta andare su Google e cercare il prodotto che desideriamo. Sarà necessario digitare la marca, il colore e altre caratteristiche in modo da non far sbagliare il motore di ricerca.

Apparirà davanti ai nostri occhi una carrellata di immagini con sotto alcuni risultati che ci rimandano ad ulteriori url. Lasciamo stare questi ultimi e dedichiamoci alle immagini.

Cerchiamo il capo che vorremmo comprare e clicchiamo il tasto a destra sul link. Fra le varie voci ce ne sarà una che indicherà il nome completo del prodotto. Copiamolo e rimettiamolo sul motore di ricerca, tagliando eventualmente il prezzo. In questo modo otterremo tutti gli e-commerce che vendono quel vestito e potremo fare un confronto oculato dei costi.

