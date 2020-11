Le mascherine sono ormai diventate accessorio costante nelle nostre vite. È indispensabile averle sempre con noi e indossarle nelle circostanze in cui viene previsto dalla legge. Sono un oggetto indispensabile nella lotta al Covid-19. Ormai, tutti sappiamo come va utilizzata la mascherina ma spesso non abbiamo informazioni adeguate su che cosa fare quando l’abbiamo tolta. Se utilizziamo mascherine di stoffa o lavabili, queste possono essere riutilizzate molte volte. Se, invece, indossiamo una mascherina chirurgica o comunque monouso, dobbiamo utilizzare degli accorgimenti per smaltirla una volta che essa ha terminato la sua utilità. Purtroppo, molti gettano la mascherina in un modo che può causare gravi conseguenze. Ecco perché bisogna fare sempre questa cosa semplicissima con le mascherine usate per evitare gravi danni.

Le mascherine possono essere mortali per uccelli e animali selvatici

Spesso non ci pensiamo ma le mascherine usate devono essere smaltite in qualche modo. Purtroppo, il materiale delle mascherine è difficilmente riciclabile e la stragrande maggioranza delle mascherine finisce in discarica. Questo ha portato a delle conseguenze negative inaspettate. In tutto il mondo, gli scienziati hanno cominciato a notare un fenomeno nuovo negli ultimi mesi, da quando si è diffuso l’uso delle mascherine.

Gli scienziati hanno notato che moltissimi animali entrano in contatto con le mascherine, che a volte inevitabilmente finiscono nell’ambiente. Ci sono molte testimonianze di uccelli che sono rimasti impigliati negli elastici delle mascherine, e addirittura di animali marini rimasti soffocati. Per questo bisogna fare sempre questa cosa con le mascherine usate per evitare gravi danni all’ambiente: bisogna cioè tagliare gli elastici prima di buttare le mascherine.

Basta un paio di forbici

Gli elastici delle mascherine sono progettati apposta per essere molto resistenti. Per questo gli animali che sfortunatamente rimangono impigliati, spesso non riescono a liberarsi e possono morire. Ma è molto facile ovviare a questo problema: basta ricordarsi di tagliare sempre gli elastici delle mascherine con delle forbici prima di buttarle via. In questo modo eviteremo gravi danni all’ambiente e faremo un favore alla natura.