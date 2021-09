Ci stiamo avvicinando verso il periodo forse più difficile dell’anno per la nostra salute. Il corpo deve adattarsi al cambio di stagione e le variazioni continue di temperatura mettono a dura prova le difese immunitarie. Ma per nostra fortuna abbiamo a disposizione moltissimi alimenti per aiutarlo ad affrontare il cambiamento. Ad esempio per la salute di cuore e intestino potremmo provare questa gustosissima torta. Oppure possiamo combinare i comunissimi aglio, miele e limone per preparare un fantastico tè depurativo.

E oggi noi di ProiezionidiBorsa presenteremo un’altra ricetta che potrebbe rivelarsi davvero utile contro tosse, raffreddore e problemi gastrointestinali. Fare scorta di antiossidanti e combattere i malanni di stagione è facilissimo con questa bevanda. Vediamo di che si tratta e come prepararla. Con un’avvertenza. Non parleremo di un rimedio miracoloso ma di una bevanda che va abbinata a uno stile di vita sano e abitudini corrette. Altrimenti non saremo in grado di sfruttarne le sue potenzialità.

La ricetta di cui parleremo è quella del frullato di melograno. Fin qui nulla di nuovo. Ma al nostro frullato andremo ad aggiungere altri ingredienti che possono portare enormi benefici alla salute.

Per preparare il frullato di melograno ci serviranno:

150 ml di succo di melograno;

100 grammi di frutti di bosco (possiamo scegliere i nostri preferiti);

succo di limone;

3 foglie di menta;

mezza banana;

1 cucchiaino di bacche di Goji;

4 cubetti di ghiaccio.

Il segreto di questo frullato è tutto nel melograno. Stiamo parlando di un frutto dalle incredibili proprietà. É ricchissimo di antiossidanti, aiuta le difese immunitarie e può rivelarsi anche molto utile per la regolarità dell’intestino.

A rendere ancora più sano il frullato ci sono le bacche di Goji e la menta. Le prime potrebbero rivelarsi ottime alleate del sistema immunitario. La seconda, oltre ad avere un’azione rinfrescante, è un ottimo analgesico naturale ed è particolarmente indicata per combattere le irritazioni delle vie respiratorie.

La preparazione

Preparare il nostro speciale frullato sarà facilissimo. Ci basterà inserire tutti gli ingredienti in un comune frullatore e iniziare a mischiare finché il composto non diventa cremoso.

A questo punto aggiungeremo il ghiaccio e mischieremo ancora per qualche minuto per far amalgamare gli ingredienti.

Il frullato di melograno è ottimo dopo i pasti al posto del dessert oppure come merenda di metà pomeriggio.

