Il tema degli over 60 non è mai stato così attuale come in quest’ultimo anno. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Se praticamente fino all’anno scorso questa fase dell’età segnava, in teoria, un periodo finalmente di tranquillità, oggi è un pericolo. Sappiamo tutti bene quanti morti abbia causato sul pianeta questa terribile pandemia, tra i più anziani. Oggi, vediamo assieme ai nostri Esperti perché fare questi salutari sport dopo i 60 anni permette di prevenire una delle malattie tipiche dell’età e in grado di cambiarci completamente la vita: L’Alzheimer.

Mai pensare che sia troppo tardi per fare sport

Molti si sono avvicinati all’attività fisica proprio in questi mesi, a dimostrazione che non è mai troppo tardi per iniziare a curare il nostro fisico. Soprattutto a una certa età il benessere fisico si accompagna a quello psicologico. Ci sono anche moltissimi casi di persone che hanno smesso di fare sport, per mille motivi, ma hanno ripreso. Importante è anche farsi seguire da un esperto, soprattutto all’inizio, senza avere voglia di strafare, per non mettere a repentaglio la salute muscolare e scheletrica. Ma vediamo da vicino quali sono gli sport che i nostri Esperti valutano al Top per gli over 60.

La bicicletta e il nuoto al vertice

Fare questi salutari sport dopo i 60 anni permette di prevenire una delle malattie tipiche dell’età e in grado di cambiarci completamente la vita:

la bici che permette al cuore di pompare, alle gambe di muoversi e alla testa di immergersi nella natura, ma stando anche attenta ai pericoli. Ovviamente ogni età e ogni fisico hanno i loro limiti da non superare per finire addirittura peggio;

il nuoto e le attività collegate come l’acquagym che sono considerati benefici sia a livello muscolare, che psicologico. Parliamo di uno sport completo, ma anche utile per la socializzazione, importantissima per la mente degli over 60;

la ginnastica dolce, che, dalla sua ha il merito di poterla fare tranquillamente anche a casa. Ottima per la respirazione, per la tonificazione muscolare, per la concentrazione e per l’autostima.

