Fare la spesa con 3.99€ salvando l’ambiente. Scopri com’è possibile!

Avresti mai pensato di poter fare la spesa con 3.99€ salvando l’ambiente? Si chiama To Good To Go e avevamo già visto come funziona in questo articolo. Oggi parliamo di come il suo utilizzo possa contribuire a salvare l’ambiente, facendovi risparmiare sulla spesa. Una situazione win-win! Da parte vostra servirà solo un po’ di buona volontà a cambiare le vostre abitudini di consumo giornaliere.

Too Good To Go nasce come movimento per la riduzione dello spreco alimentare. L’iniziativa coinvolge migliaia di esercenti e funziona tramite un’app. Vediamo quindi com’è possibile fare la spesa con 3.99€ salvando l’ambiente e cosa comporta scegliere To Good To GO.

La piaga dello spreco alimentare

Ci siamo dimenticati cosa significa avere fame. Forse qualcuno dei nostri nonni ancora ricorda i tempi della guerra e la scarsità di cibo. Ma ormai i Paesi occidentali hanno dimenticato la via dela mdoerazione e si sono avviati verso il consumismo più sfrenato.

Ogni anno nelle case di tutta Europa vengono sprecate oltre 47 milioni di tonnellate di cibo Un terzo del cibo prodotto, finisce nella pattumiera. Ma non è solo il prodotto a venire sprecato. Tutte le risorse impiegate per produrlo finiscono nella spazzatura insieme ad esso. Acqua, elettricità, materie prime. Tutte risorse che sarebbe bene tutelare, visto che il cambiamento climatico ormai incombe su di noi.

Non è quindi solo una questione che riguarda il prodotto finito e gettato via perché oltrepassata la data di scadenza. E “sprecare cibo è peccato”, dice la saggezza popolare. Significa buttare via le risorse impiegate per produrlo. Inoltre, significa anche impiegare ulteriori risorse per smaltirlo. E il pianeta non rigrazia di certo.

Secondo l’Eurostat, in Italia si sprecano mediamente 7.8 milioni di tonnellate di cibo all’anno. Parliamo di 130 kg di cibo a persona!

I virtuosi del mondo, sono i giapponesi. Nel Paese del Sol Levante, infatti, si sprecano in media “solo” 43 kg di cibo a persona (dati FAO).

I peggiori, nessuna sorpresa, sono gli Stati Uniti. 126 milioni di tonnellate di cibo sprecato all’anno, che fanno 415 kg a persona (dati FAO).

Fare la spesa con 3.99€ salvando l’ambiente. To Good To Go per la riduzione dello spreco alimentare

Ma per fortuna qualcuno si sta attivando. Vediamo quindi come poter fare la spesa con 3.99€ salvando l’ambiente.

Su AppStore e Google Play, potrete scaricare l’app di To Good To Go. Troverete, al suo interno, decine e decine di luoghi dove poter fare spesa combattendo lo spreco alimentare. Ricordate che vi servirà una carta di credito o ricaricabile per effettuare l’acquisto online della Magic Box. Questo è il nome dato al pacchetto di prodotti che potrete acquistare.

Prenotate la vostra Magic Box in uno dei negozi che l’app vi propone. Infine, andate a ritirare la merce. Portate con voi una busta, poiché non ve ne daranno! La riduzione dello spreco passa anche attraverso l’abitudine di usare buste per la spesa riutilizzabili.

A seconda dell’esercizio commerciale, avrete offerte giornaliere, settimanali o mensili.

Due importanti regole di vita

I prodotti che potrete acquistare a 3.99€ sono tutti prodotti prossimi alla scadenza, ma ancora buoni. L’iniziativa, infatti, permette ai venditori di guadagnare sugli invenduti e ai consumatori di avere cibo ancora buono a prezzi vantaggiosissimi. L’app insegna a dare importanza al cibo, anche se vicino alla data di scadenza.

Oltre al risparmio e alla riduzione dello spreco, l’app è perfetta anche per una seconda e importantissima regola. To Good To Go infatti si batte contro la società consumistica che ti spinge a spendere per comprare qualcosa, nonostante tu abbia già il frigo pieno di cibo. Anche prossimo alla scadenza.

Con To Good To Go, non si possono scegliere i prodotti alimentari che vengono destinati a questa iniziativa. Un giorno potreste trovare formaggi, uova e pasta, il giorno dopo qualcos’altro. To Good To Go suggerisce infatti anche un cambio nello stile di vita. Anziché consumare ciò di cui si ha voglia, si consuma ciò che c’è.

Con veramente pochissimo spirito di adattamento, risparmierete tantissimo e adotterete uno stile di vita con un minor impatto ambientale!