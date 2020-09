La doccia è una delle attività quotidiane che una persona svolge tutti i giorni, non solo per questioni di pulizia, ma anche perché risulta rilassante dopo una giornata di duro lavoro. O utile a darsi una svegliata di prima mattina. Non ci sono abbastanza studi che ci dicono quanto spesso dobbiamo lavarci o con quali metodi. Esistono, però, prove crescenti che, fare la doccia tutti i giorni può far male alla salute, in particolare al microbioma umano. Il microbioma è l’insieme di quei batteri, virus ed altri microbi che vivono nel nostro corpo. Senza di loro il nostro sistema immunitario, il cuore, la digestione funzionerebbero male. La maggior parte delle persone fa una doccia al giorno e così, anche a causa dell’aggressività dei detergenti, finisce per alterare il proprio microbioma. Fare la doccia tutti i giorni può far male alla salute se non rispettiamo queste regole.

L’importanza dei prodotti con cui ci laviamo

La doccia deve essere fatta velocemente e con prodotti non aggressivi. Le sostanze grasse che proteggono la pelle di ognuno di noi vengono spazzate via in modo particolare quando l’acqua è calda e a causa dei detergenti utilizzati. In assenza di quelle la pelle diventerebbe vulnerabile, tirata, secca ed esposta a malattie. Più ci si lava e più è necessario lavarsi, perché la pelle aggredita, per difendersi. secerne più grasso. Qualsiasi abitudine, anche se salutare, può diventare pericolosa se si ripete troppe volte. Come ben sappiamo gli eccessi sono sempre negativi. Bisogna però tenere conto del fatto che occorre acquistare dei detergenti delicati e adatti alla propria pelle.

Uso dell’acqua

Una doccia troppo bollente potrebbe sembrare rigenerante, anche se in realtà non è così. La temperatura dell’acqua deve restare al di sotto dei 43 gradi, perché quella molto calda riduce l’umidità della pelle, privandola dei suoi lubrificanti naturali. Oltre a poter causare delle piccole ustioni. Devono avere prudenza con le temperature, tutti coloro che hanno problemi di eczemi o di pelle sensibile.

