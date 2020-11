Con l’avanzare dell’età aumenta la tendenza a prendere peso. La causa è legata a fattori biologici, correlati in particolare proprio all’invecchiamento, ma anche al fatto che si tende pure a condurre una vita più sedentaria. Ecco allora come fare la dieta di mantenimento con i consigli per non ingrassare dopo i 50 anni. Perché con opportuni accorgimenti è possibile continuare a rimanere in forma anche quando si entra prima nella seconda età adulta, e poi nella cosiddetta terza età.

La prima cosa da fare per non ingrassare e per continuare a sentirsi in forma anche dopo i 50 anni è quella di non rinunciare mai all’attività fisica giornaliera. Per esempio, basta semplicemente camminare giusto 30 minuti al giorno.

L’alimentazione, inoltre, deve essere tale da contrastare i processi legati all’invecchiamento. E quindi, per le ossa, la dieta deve essere equilibrata ma comunque ricca di calcio. E pure con il giusto apporto giornaliero di proteine. In quanto con l’avanzare dell’età si tende a perdere tono e massa muscolare.

Dalla vitamina D ai cibi ricchi di carotenoidi per stare in buona salute

Pur evitando eventualmente le ore più calde della giornata, i 30 minuti di camminata andrebbero fatti dopo i 50 anni sotto la luce del sole. E questo al fine di poter fare sempre il pieno di vitamina D che, specie con l’avanzare gli anni, agevola l’assorbimento del calcio nelle ossa.

E nello stesso tempo nella dieta la frutta e verdura da mangiare deve essere varia. Ma possibilmente senza mai rinunciare dopo i 50 anni a tutti quei cibi che naturalmente migliorano la pelle. Ovverosia le carote, i peperoni rossi e gialli e, in generale, tutti quei frutti e quegli ortaggi il cui colore risulta essere tendente all’arancio.