Uno dei vantaggi della globalizzazione commerciale possiamo vederlo quando andiamo al supermercato e ci dirigiamo nella corsia delle salse. Se, fino a qualche anno fa, la scelta si limitava a maionese, senape e ketchup, oggi abbiamo interi banchi di salse internazionali. Etniche, piccanti, colorate, saporite, ultra-caloriche, gustosissime e invoglianti. Ma, anche con tanti conservanti e additivi. Quante calorie contengono le salse già pronte del supermercato? Sicuramente non poche, anzi. Ecco allora che possiamo fare in casa una deliziosa salsa per accompagnare i nostri piatti, magari di carne e pesce. Guadagnandoci sicuramente in calorie e salute.

La salsina di melanzane

I nostri Esperti di cucina propongono di fare in casa una deliziosa salsa per accompagnare i nostri piatti, ma anche gli aperitivi. Utilizzeremo le melanzane, saporite e salutari, accompagnandole ai ceci, altri legumi benefici. Insomma, una salsa gustosa, ma anche veramente light:

una melanzana;

150 grammi di ceci bolliti o cotti;

aglio;

curry;

olio extravergine;

succo di limone;

dei pomodorini secchi a piacere, in teoria non compresi nella ricetta originale, ma in grado di dare un ulteriore sapore.

La preparazione

Ecco come preparare la nostra salsa:

grigliamo la melanzana e, una volta pronta, dividiamola in due e spelliamola il più possibile:

mettiamola assieme a tutti gli ingredienti nel mixer, dosando di sale e preparando la crema. Suggeriamo l’equivalente di uno spicchio d’aglio, circa 3 cucchiai di olio, una spolverata di curry e 1 cucchiaio di succo di limone. Se usiamo i pomodorini: 2/3;

una volta pronta la salsina renderà ancora meglio se la lasceremo riposare in frigo un paio d’ore prima di utilizzarla.

Splendida con gli antipasti, ma gustosissima anche con carne e pesce, data la sua universalità, può adattarsi anche a primi con pasta corta semplice, come penne e mezze penne. Rimandiamo alla lettura di approfondimento di una ricetta altrettanto sublime: lo gnocco fritto.

