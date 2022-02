Mettersi ai fornelli potrebbe essere considerato quasi un vero e proprio lavoro, pur essendo per alcuni molto divertente e rilassante.

Sta di fatto che comunque richiede tempo e il giusto impegno per portare a tavola qualcosa che sia commestibile e soprattutto che piaccia a tutti.

Questo non significa cimentarsi esclusivamente in preparazioni fritte o goduriosi ripieni, ma anche saper nobilitare i cibi meno apprezzati.

Da questo punto di vista, cucinare è un’arte che richiede di saper trasformare gli ingredienti grezzi che abbiamo a disposizione in qualcosa di gustoso.

Abbiamo già svelato alcuni trucchetti per cucinare verdure un po’ antipatiche, che risultano alquanto gradevoli se unite ad altri sapori.

Ad esempio, l’amarognolo tipico del radicchio risulta notevolmente attenuato dalla dolcezza di pere e scamorza in questo velocissimo strudel salato.

Anche zuppe o minestre, regine dell’inverno, guadagnano punti se apportiamo qualche furba variazione sul tema, e quest’alternativa già suggerita lo dimostra.

Ancora, fare il pieno di vitamina C senza spremuta è semplicissimo grazie a questa golosa ricettina a prova di principiante.

Non è necessario friggere e ci vogliono solo 10 minuti e 3 ingredienti per realizzare questa preparazione che si presenta in maniera davvero molto scenografica.

Insomma, se organizziamo una piccola festicciola di Carnevale, potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa sul buffet al posto delle classiche frittelle.

In effetti, si tratta di dolcetti talmente ghiotti che difficilmente i bambini, ma non solo, rinunceranno ad una scorpacciata.

Per creare queste originali girelle all’arancia, ci occorrono:

200 ml di succo d’arancia;

150 g di zucchero;

7 g di agar agar;

zucchero a velo.

Fare il pieno di vitamina C senza la classica spremuta è semplicissimo grazie a queste delizie preparate con soli tre ingredienti

Anziché acquistare il succo d’arancia possiamo spremere gli agrumi che abbiamo già in casa, con l’unico accorgimento di filtrare il succo prima dell’uso.

Ottenuti circa 200 ml di spremuta, versiamo in una pentola antiaderente in cui aggiungeremo anche lo zucchero e l’agar agar.

Mescoliamo continuamente in modo che il liquido si addensi e togliamolo dal fuoco quando ci accorgiamo che sta per bollire.

Versiamo quindi il composto in una teglia rettangolare e lasciamo riposare in frigorifero per circa 2 ore.

Mettiamo due strisce di carta da forno sui lati lunghi della teglia e spolveriamo la gelatina scoperta con zucchero a velo.

Tolta la carta forno, tagliamo la gelatina in modo da ricavare tre rettangoli di uguali dimensioni che andranno arrotolati e affettati per ottenere le girelle.