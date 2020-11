Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Senza dubbio è uno dei piaceri di questa stagione: il bagno caldo. Serve, infatti, a rilassarci, ma anche a livello psicologico, a fuggire del freddo invernale che trapassa anche i vestiti. Una vasca con acqua calda e profumata, magari con della musica di sottofondo e un bel libro a farci compagnia. Ma, attenzione che, fare il bagno caldo è rilassante ma secondo una ricerca giapponese aumenta il rischio di infarto. Vediamo come in questo articolo dei nostri Esperti della Redazione.

Un calcolo molto pratico

I giapponesi, che sanno essere indubbiamente dei geni in ambito tecnologico e motoristico, vantano anche un’altra virtù riconosciuta: saper fare i calcoli. E, proprio in base al principio logico che i numeri fanno statistica, secondo una ricerca comparsa nel paese del Sol Levante, l’acqua troppo calda del bagno ci espone al rischio di infarto. Ragionamento, che altro non è, se non la conclusione data dalle statistiche specifiche, per lo meno del Giappone: d’inverno aumentano gli infarti, e molti di questi avvengono in bagno. Decisamente, una sentenza che non ammette repliche. Addirittura, i dati sono ancora più crudi: gli arresti cardiaci invernali sono 10 volte tanti quelli estivi. Quindi, fare il bagno caldo e rilassante ma secondo una ricerca giapponese aumenta il rischio di infarto e per questo dobbiamo stare molto attenti.

Ma attenzione anche a questo

Se non siamo rimasti poi così male leggendo questo articolo, ricordiamoci anche che l’acqua troppo calda aggredisce la superficie della nostra pelle, e in particolare il suo Ph. Una temperatura troppo eccessiva e un bagno troppo lungo possono infatti esporci alla dilatazione dei pori e quindi alla vulnerabilità del nostro derma. Allo stesso modo, gli esperti, consigliano di stare sotto la doccia calda, ma non troppo, non oltre i 7/8minuti. Questo anche perché rischiamo di andare incontro a uno sbalzo di temperatura a contatto con l’ambiente del bagno e buscarci un sonoro raffreddore o un antipatico mal di gola.

Approfondimento

