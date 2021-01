L’attività fisica fa sempre bene: d’estate, d’inverno, di mattina, di pomeriggio. Ogni stagione ed ogni momento della giornata vanno bene per fare un po’ di sport.

L’inverno è arrivato, le palestre sono chiuse e probabilmente l’idea di fare una camminata al freddo non ci passa nemmeno per l’anticamera del cervello. Forse, però, non conosciamo i grandi benefici che è possibile ottenere camminando o addirittura correndo quando fa freddo.

Le basse temperature, difatti, garantiscono dei risultati a dir poco strabilianti.

Fare attività fisica al freddo fa dimagrire e rende la pelle tonica

Quando si pratica jogging a basse temperature, ad esempio, il corpo consuma più calorie per potersi riscaldare e raggiungere la sua temperatura ottimale. In questo modo, il metabolismo si accelera sia durante che nelle ore successive allo sforzo fisico e si dimagrisce più velocemente.

Il paragone riguarda l’inverno e gli altri periodi dell’anno in cui fa più caldo, soprattutto l’estate. Sebbene alcuni credano che sudare sia il modo migliore per bruciare grasso, in realtà bisogna sfatare questo mito.

La sudorazione non è altro che la perdita di liquidi e di sali minerali, ma non di grasso come tanti sostengono.

Dopo aver scoperto la verità su questa leggenda metropolitana, si può facilmente dedurre perché d’inverno si può dimagrire più che in estate. Ma ad una condizione: quella di muoversi (condizione essenziale, tra l’altro).

Sicuramente, non potrà dirsi la stessa cosa se si resta davanti la tv a mangiare biscotti al cioccolato…

E la pelle?

Abbiamo detto che fare attività fisica al freddo fa dimagrire e rende la pelle più tonica. Quindi, anche la pelle del nostro corpo gode dei vantaggi del binomio sport-freddo.

Tuttavia, resta un problema a cui far fronte in questi casi, che è la famosa disidratazione. Le basse temperature causano la pelle secca, a cui è possibile rimediare passando la crema idratante ogni giorno dopo la doccia.

Fisico asciutto e pelle perfetta sono garantiti e a prova di gelo!