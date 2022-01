Il titolo BasicNet, seppure senza dare troppo nell’occhio, ha sempre fatto meglio del suo settore di riferimento. Diciamo che il titolo non da’ nel’occhio in quanto la sua volatilità è abbastanza ridotta non esponendo gli azionisti a forti scossoni. BasicNet, infatti, non è stato significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 4% a settimana.

Adesso, però, è arrivato il momento di fare attenzione al titolo BasicNet in quanto potrebbe presto andare incontro a un ritracciamento. Prima di occuparci di questo potenziale ribasso diamo un’occhiata alla valutazione del titolo.

Incominciamo col dire che negli ultimi mesi la società ha portato avanti un importante programma di buy back. Considerando gli acquisti comunicati fino a ora dalla società BasicNet detiene complessivamente 9.638.000 azioni proprie, pari al 15,802% del capitale sociale. Va anche notato che il prezzo medio di acquisto è decisamente inferiore all’ultimo prezzo segnato a Piazza Affari in area 5,75 euro.

La valutazione del titolo BasicNet

La valutazione del titolo non è univoca. Il risultato che si ottiene, infatti, dipende dal criterio che si applica. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 25% circa. Se, invece, si passa ai multipli di mercato, allora il titolo risulta essere o in linea con il settore di riferimento o leggermente sopravvalutato.

Un altro punto di forza è quello legato alla situazione finanziaria di lungo periodo. L’indice di liquidità di lungo periodo, infatti, è ben superiore a 1 garantendo una buona situazione finanziaria. In questo modo la società è anche nelle condizioni di effettuare acquisizioni come avvenuto recentemente per l’acquisizione del 100% di K-Way France.

Fare attenzione al titolo BasicNet in quanto potrebbe presto andare incontro a un ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BasicNet (MIL:BAN) ha chiuso la seduta del 30 dicembre a quota 5,75 euro in rialzo del 2,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 5,99 euro. Proprio questo traguardo ha determinato una brusca battuta di arresto che ha fatto perdere oltre il 6% al titolo in una settimana.

Le attese per le prossime settimane, quindi, sono molto semplici. Una chiusura settimanale superiore a 5,99 euro aprirebbe le porte a una continuazione rialzista fino al III obiettivo di prezzo in area 6,95 euro. Su questo livello, poi, si potrebbe assistere a delle prese di beneficio.

Viceversa, la mancata rottura della resistenza in area 5,99 euro potrebbe provocare un ritracciamento fino in area 5,03 euro (I obiettivo di prezzo). Solo una chiusura settimanale inferiore a 5,03 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso per un potenziale ribasso fino in area 3,85 euro

Approfondimento

