Anche nelle sedute di Borsa più negative, ci sono titoli che salgono indipendentemente dal ribasso del listino. Sono in controtendenza perché godono di notizie legate direttamente alla azienda oppure al settore in cui operano. Gli esperti dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, suggeriscono di fare attenzione a un titolo azionario in griglia di partenza e pronto a scattare in alto. Il titolo azionario è Pirelli.

Dopo un periodo di sofferenza, per Pirelli può tornare la crescita

In un mercato che da qualche seduta sta scendendo, ci sono alcuni titoli che invece salgono. Tra questi c’è Pirelli (MIL-PIRC), che da qualche giorno punta verso l’alto. Per fare capire la forza del titolo, basta confrontare l’andamento dei prezzi dell’azione con quella dell’indice Ftse Mib. In una settimana, dalla seduta del 31 agosto a quella del 7 settembre, Pirelli ha guadagnato oltre il 6%, mentre l’indice delle blue chip ha perso oltre 1 punto percentuale.

Il balzo del prezzi delle ultime sedute è dovuto al miglioramento delle previsioni sulla vendita delle auto. Se risalgono le vendite dei veicoli, anche il settore della gomma, di cui Pirelli è tra i leader, ne risentirà positivamente. Sicuramente ne sta risentendo positivamente l’andamento delle quotazioni in Borsa. Non è un caso che il titolo abbia avuto apprezzamenti anche da analisti di altri uffici studi.

Fare attenzione a un titolo azionario in griglia di partenza e pronto a scattare in alto

Dopo il calo dei prezzi tra fine febbraio e metà marzo, il titolo, da inizio aprile a inizio giugno, è salito di quasi il 50%. I prezzi sono passati dal minimo di 3 euro a 4,5 euro circa. Ma poi hanno ripreso a scendere. Evidentemente hanno pesato le prospettive della ripresa del settore automobilistico. La discesa è durata fino all’inizio di agosto, quando il titolo ha dato segnali di recupero.

Nella seduta dell’8 settembre l’azione ha violato la resistenza in area 3,8 euro, che conteneva i prezzi da fine luglio. Il superamento di questo livello è un segnale di una possibile nuova fase rialzista di Pirelli. Il titolo a 3,9 euro ha un nuovo ostacolo, che se superato, porterà i prezzi a 4,0 euro e successivamente fino al massimo dell’8 giugno, in area 4,5 euro. Dai valori attuali è un guadagno di circa il 20%.

Occorre invece guardarsi da eventuali discesa sotto 3,6 euro. Il ritorno sotto questo livello, annullerà l’attuale impostazione rialzista di breve e spingerà i prezzi verso area 3,5 e successivamente a 3,4 euro.

