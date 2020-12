La pelle del viso e del corpo hanno delle differenze. Perciò, bisogna fare attenzione a quali ingredienti usare per lo scrub a corpo e viso. I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno intenzione, con questo articolo, di dare alcune informazioni al riguardo. Infatti, vediamo quali prodotti usare per fare 2 tipi di scrub per il viso.

Scrub per il viso

Il primo rimedio naturale si serve di avocado, farina d’avena, limone e sale. Frullare un avocado, aggiungere un cucchiaino di succo di limone, due cucchiai di farina di avena e un cucchiaino colmo di sale fino. Amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare sul viso e massaggiare delicatamente per qualche minuto. Risciacquare con acqua tiepida.

La soluzione con il bicarbonato di sodio

Nel caso in cui manca uno di questi ingredienti possiamo sfruttare yogurt e limone abbinato al bicarbonato di sodio. Fare una crema unendo un cucchiaio di bicarbonato, un cucchiaio di yogurt e mezzo cucchiaino di succo di limone. Amalgamare tutti i tre elementi, applicare sul viso e massaggiare delicatamente per qualche minuto. Risciacquare con acqua tiepida.

Scrub per il corpo

Fare attenzione a quali ingredienti usare per lo scrub a corpo e viso. Ora, focalizziamo l’attenzione sul corpo e per questa ragione, gli ingredienti cambiano. Per fare un primo scrub al corpo servono kiwi, sale grosso, olio extravergine d’oliva e limone. Frullare due kiwi, aggiungere alla polpa mezzo cucchiaio di sale grosso, un cucchiaino di olio extravergine d’oliva ed un cucchiaino di succo di limone. Amalgamare tutti gli ingredienti, applicare sul corpo e massaggiare delicatamente con movimenti circolari.

La soluzione più complessa

L’altro rimedio naturale consiste nell’usare sale grosso, cannella, cacao amaro, bicarbonato di sodio, miele e olio extravergine d’oliva. Questa soluzione è più complessa perché bisogna unire tre cucchiai di sale grosso, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di cacao amaro. Ma non è finita, bisogna prendere un cucchiaio raso di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di miele e mezzo bicchiere di olio extravergine d’oliva.

Amalgamare tutto, fino a quando il composto risulterà omogeneo. In questo caso va aggiunto più bicarbonato se dovesse risultare troppo liquido, altrimenti mettere altro olio per renderlo più denso. Applicare sul corpo e massaggiare delicatamente con movimenti circolari. Dopo la lettura di questo articolo, dunque, fare attenzione a quali ingredienti usare per lo scrub a corpo e viso diventa più semplice.