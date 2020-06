Fare affari a Piazza Affari con un titolo azionario eccellente per tutte le stagioni

Guardando i grafici di Piazza Affari ci si rende conto di come ENEL sia uno dei titoli migliori per fare affari sul mercato azionario milanese.

Nonostante la crisi è tra le società che meglio ha retto l’urto dei ribassisti. Per rendersi conto di quanto stiamo affermando basta guardare la tabella seguente. Qualunque sia il time frame considerato un investimento su ENEL ha sempre permesso di fare affari interessanti. Tra l’altro il titolo azionario paga un’ottima cedola il cui rendimento annuale è di circa il 5% alle quotazioni attuali.

ENEL Settore riferimento Mercato Italiano 7 giorni 7.5% 4.1% 4.4% 30 giorni 12.2% 7.4% 4.0% 90 giorni -10.2% -9.6% -14.0% 1 anno 30.2%24.7% 12.4%8.5% -7.4%-9.7% 3 anni 70.0%48.5% 45.5%27.8% -8.2%-16.4% 5 anni 110.3%66.9% 47.4%15.2% -12.3%-42.7%

Tra i motivi principali che stanno spingendo così in alto ENEL c’è sicuramente il grande sforzo che la società sta facendo per la cosiddetta transizione energetica: cioè, l’obiettivo di una completa decarbonizzazione entro il 2050. Ciò anche grazie ad obiettivi particolarmente ambiziosi come l’uscita dal carbone entro il 2030 e un aumento del peso delle energie rinnovabili a 60GW al 2022. La società, quindi, potrebbe trarre enorme vantaggio Green Deal proposto dalla Commissione Europea che fa parte del più ampio Recovery Fund presentato per il superamento della crisi scatenata dal Covid-19.

Che il titolo ENEL sia interessante è confermato anche dal consenso medio degli analisti. Basti pensare che su 24 giudizi, ben 20 sono Buy o Overweight, ben oltre l’80%. Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

Fare affari con ENEL secondo l’analisi grafica e previsionale

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 1 giugno a quota 6,998€ in rialzo dello 1,41% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista e dopo aver rotto anche la resistenza in area 6,8291€ (II° obiettivo di prezzo) adesso punta al III° obiettivo di prezzo in area7,3902€. Su questi livelli potremmo assistere a una presa di beneficio che non dovrebbe compromettere la struttura rialzista di lungo.

Nel breve, i ribassisti riprenderebbero il sopravvento con chiusure giornaliere infeiori a 6,8291€.

Approfondimento

Enel verso la decarbonizzazione in Cile

Enel Green Power connette tre nuovi parchi eolici in Nord America