Pensiamo sempre a cosa sia meglio stappare alla mezzanotte, spumante o champagne? C’è chi preferisce il gusto più delicato ed elegante dello champagne ideale per fare sempre bella figura. Ma anche lo spumante nostrano non ha nulla da invidiare, che sia brut o dolce.

Ma prima di arrivare alla fatidica mezzanotte abbiamo tutta una cena a cui pensare. Antipasti, primo, secondo con tanto di dolce e poi per finire lenticchie e cotechino. Ma non dobbiamo dimenticarci assolutamente dei cocktail indispensabili per allietare la serata.

Faranno furore con tutti gli ospiti questi facili ma sofisticati e irresistibili cocktail da sorseggiare a Capodanno

Oggi vedremo 3 cocktail da preparare ai nostri ospiti che sicuramente ameranno tutti. Tutti a base di champagne o di uno spumante secco, si possono preparare senza troppi sforzi.

Il primo cocktail che proponiamo oggi è alquanto particolare. Viene chiamato Black Velvet e si dice sia stato servito in onore del marito della regina Vittoria. Questo cocktail prevede l’utilizzo di soli 2 ingredienti, champagne e birra fresca in dosi uguali. Usiamo un boccale o una flute e versiamo prima lo champagne e poi la birra con molta delicatezza.

Champagne Julep

Questo cocktail non è affatto per chi beve poco perché è parecchio alcolico. Servito ultra-ghiacciato è davvero insuperabile, meglio se in un bicchiere di metallo. Mettiamo nel bicchiere qualche foglia di menta, una bustina di zucchero di canna e un goccio d’acqua. Con un pestello o il manico di un mestolo pestiamo bene per far rilasciare gli oli essenziali. Uniamo del ghiaccio tritato e versiamo 15 ml di cognac, 90 ml di champagne e un goccio di bitter Angostura. Mescoliamo dal basso verso l’alto con delicatezza e guarniamo con qualche fogliolina di menta.

Airmail

Per finire l’Airmail, un cocktail che ha origini lontane. Pare infatti sia nato durante l’epoca del proibizionismo negli Stati Uniti o a Cuba. Dal gusto esotico e lievemente dolciastro, è una delizia per il palato. Mettiamo in uno shaker 45 ml di rum ambrato, 20 ml di succo di lime e 20 ml di sciroppo di miele. Aggiungiamo del ghiaccio e agitiamo per qualche minuto. Versiamo il composto nel bicchiere tumbler con del ghiaccio, finiamo con un po’ di champagne. La scelta del bicchiere in questo caso è fondamentale.

Insomma, faranno furore con tutti gli ospiti questi facili ma sofisticati e irresistibili cocktail da sorseggiare a Capodanno. Con questi 3 drink sicuramente riusciremo a soddisfare tutti i gusti degli invitati. Se poi vogliamo abbinare anche qualche gustoso stuzzichino ecco qualche idea interessante. Basterà consultare l’articolo “Non il solito prosecco e tartine, ecco 2 idee sfiziose e veloci per antipasti e cocktail che spopoleranno”.

