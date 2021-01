Nelle case degli italiani gli oggetti di argento non mancano di certo. Questo prezioso metallo viene lavorato con arte e competenza da secoli. A livello industriale e artigianale, una mole impressionante di lavorazioni prevede l’utilizzo dell’argento. Gioielli, utensili e soprammobili sono i principali oggetti realizzati con questo metallo pregiato. Questa nobile materia prima possiede però un lato molto negativo, deve essere frequentemente lucidata.

L’accurata pulizia dell’argento è fondamentale per preservarne la lucentezza nel tempo. È molto importante poter sfoggiare orecchini, braccialetti o anelli in argento ogni volta che lo si desidera, senza avere timore del loro aspetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Non occorre disperarsi poiché far tornare l’argento come nuovo in un batter d’occhio è possibile, grazie a questo ingrediente speciale.

Sembra incredibile eppure è così, il ketchup è un potente alleato per combattere il deterioramento dell’argento. Una delle caratteristiche principali dei pomodori, l’ingrediente maggiormente contenuto nel ketchup, è quella di avere un pH leggermente acido. Proprio questa caratteristica chimica è alla base della sua potentissima azione sgrassante. L’utilizzo insolito, ma molto interessante, di questo prodotto garantisce dei risultati professionali ad un costo estremamente concorrenziale.

Utilizzare il ketchup farà risplendere di nuovo i vostri oggetti in argento

La semplicità del procedimento è seconda solamente alla sua efficacia. Con pochi semplici accorgimenti sarà possibile donare nuova vita all’argento. L’attrezzatura necessaria a realizzare questo prodigio è basilare: un comune barattolo di ketchup, uno spazzolino usato e uno strofinaccio.

Occorre immergere gli oggetti opachi in una bacinella correttamente riempita di ketchup, e attendere circa 15 minuti. È necessario immergere totalmente l’oggetto desiderato, per permettere un risultato ancora migliore. Trascorso questo breve lasso di tempo, utilizzando lo spazzolino, rimuovere il ketchup in eccesso.

Una rapida immersione in una seconda bacinella, riempita di acqua tiepida, permetterà di completare il procedimento. Una volta sciacquati per bene gli oggetti, utilizzare lo strofinaccio per rimuovere eventuali impurità e ultimare il lavoro.

Utilizzando questo metodo molto astuto si potranno nuovamente utilizzare gli oggetti messi erroneamente da parte per molto tempo.

Far tornare l’argento come nuovo in un batter d’occhio è possibile, grazie a questo ingrediente speciale.